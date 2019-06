Am Tag nach dem Portugal-Spiel sprach Xherdan Shaqiri über seine Saison mit Liverpool und die Entwicklung der Schweizer Nati.

An der Medienkonferenz im Trainingscamp der Nati in Porto äusserte sich Shaqiri zu folgenden Themen:

Mediale Berichterstattung nach dem CL-Triumph

«Es ist nicht so, dass 11 Spieler den Titel gewinnen. Einige Medien haben schon geschrieben, dass ich an vorderster Front gejubelt habe. Das war nicht so schön. Man sollte doch Stolz sein, dass ein Schweizer diesen Titel gewonnen hat.»

Gewinn der Champions League

«Es ist ein Märchen. Ich bin mit Stoke in die Championship abgestiegen und ein Jahr später habe ich die CL gewonnen. Es gibt Spieler, die diese Trophäe noch nie gewonnen haben. Das kann mir keiner mehr wegnehmen.»

Die Party nach dem Finalsieg

«Es war unglaublich, mit 750’000 Fans in Liverpool zu feiern. Ich musste mich zusammenreissen. Auch die Niederländer haben das getan. Die Südamerikaner haben am meisten gefeiert.»

Liverpool-Coach Klopp

«Er verlangt viel, wir sind dementsprechend oft an unsere Grenzen gegangen. Er will, dass wir intensiv spielen, wie z.B. gegen Barcelona, das wir überrannt haben. Da muss man auch dem Trainer gratulieren. Denn er hat uns das mitgegeben.»

Teilzeitarbeit bei den «Reds»

«Ich bin immer sehr cool geblieben, habe immer gut trainiert. Am Ende muss der Trainer entscheiden. Wenn andere die Nase vorne haben, kann man ja nicht zum Coach gehen.»

Die unterschiedliche Rolle in Klub und Nati

«Ich spiele seit 10 Jahren in der Nati. Wir wissen, wie wir unser Spiel aufziehen wollen. Da muss ich mich nicht gross umstellen. Man sieht, dass wir auch mit der Nati auf gutem Weg sind, zu den Besten zu gehören. Aber bei Liverpool ist ein anderer Trainer mit einer anderen Philosophie. Das ist nicht immer einfach.»

Die spielerische Entwicklung der Nati

«Es ist schön, dass man eine Entwicklung sieht. Wir sind in einem Prozess und sind noch nicht am Zenit. Spielerisch haben wir Fortschritte gemacht, dominieren mittlerweile auch grosse Mannschaften. Wir können uns noch steigern und hoffen, dass wir dann auch einmal ein grosses Spiel gewinnen. Es hat ja nicht jeder Gegner einen Ronaldo.»

Offensivlust der Schweizer Mannschaft

«Es ist klar, dass wir eine offensive Ausrichtung haben. Es ist aber auch so, dass wir alle defensiv arbeiten müssen.»

Die Connection mit Mbabu

«Er macht das schon sehr gut. Die eine oder andere Flanke könnte er vielleicht zurücklegen. Aber ich verstehe mich sehr gut mit ihm.»

Was gegen Portugal gefehlt hat

«Vielleicht die Kaltschnäuzigkeit. Als Mannschaft müssen wir besser verteidigen und vorne mehr Chancen verwerten.»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.06.2019, 20:00 Uhr