Das Team von Coach Lustrinelli landet in Aserbaidschan einen hart erkämpften, aber wichtigen Sieg.

Sieg in EM-Quali

Die Schweizer U21-Nati steht auch nach 3 Quali-Spielen für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn ohne Verlustpunkt da. Der SFV-Nachwuchs gewann in Aserbaidschan dank einem Tor von Nedim Bajrami in der 33. Minute mit 1:0. Der Empoli-Spieler erbte nach einem missglückten Schuss von Lausannes Dan Ndoye.

Die am Tabellenende liegenden Aseris versteckten sich im nördlich von Baku gelegenen Sumgait nicht und lieferten den Schweizern einen munteren Schlagabtausch. Nach 27 Minuten entging die Schweiz nur knapp einem Gegentor, als erst Keeper Anthony Racioppi (Lyon) mirakulös rettete und der Nachschuss an der Latte landete.

Glück in den Schlussminuten

Coach Mauro Lustrinelli ersetzte zur Pause den glücklosen St. Gallen-Stürmer Jérémy Guillemenot durch Wils Filip Stojilkovic. Nach einer guten Stunde scheiterte Aussenverteidiger Silvan Sidler (Luzern) am aserbaidschanischen Hüter Kamran Ibrahimow.

In der Schlusshalbstunde drückten die Gastgeber auf den Ausgleich. Racioppi parierte mehrfach stark. In der Nachspielzeit landete der Ball zwar in den Maschen, der vermeintliche Treffer wurde wegen Offsides jedoch aberkannt.

Sendebezug: SRF-Livestream, 15.10.19, 17:50 Uhr