Legende:

Der erste Ernstkampf

In der WM-Qualifikation steht Sommer die eigentliche Nummer 1 Diego Benaglio vor der Sonne. Auf Zypern kommt Sommer am 23. März 2013 erstmals in einem Ernstkampf zum Einsatz und kann sein Tor beim 0:0 rein halten.

