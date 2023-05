Aufgrund der besten Bilanz der Verliererteams aus den EM-Viertelfinals bestritten die SFV-Junioren und England das Spiel an der Junioren-EM in Ungarn um den 5. Platz, das über die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 entschied. Die Schweiz verpasste die Teilnahme an dem Turnier aber nach der 2:4-Niederlage.

Die Schweizer Mannschaft startete gut in die Partie, wurde jedoch zunehmend in die Defensive gedrängt. In der 17. Minute musste Gentrit Muslija, der Torhüter der Schweiz, zum ersten Mal hinter sich greifen, als Archie Gray sehenswert für England zum 1:0 traf.

Schweizer belohnen sich nicht

Die Schweiz blieb jedoch hartnäckig und glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Elio Rufener aus. Das Team von Sascha Stauch nahm den Schwung aus der Kabine mit und Demir Xhemalija erzielte in der 52. Minute per Freistoss das Führungstor.

Im weiteren Verlauf legten die Engländer einen Zahn zu und gingen durch einen Doppelschlag von Zak Lovelace (67.) und Michael Golding (68.) erneut in Führung. Den Schlusspunkt setzte Kadan Young mit dem 4:2 in der 76. Spielminute.