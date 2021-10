Gareth Morgan ist seit 2009 als Sportpsychologe an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen (EHSM) engagiert. Zudem ist der 39-Jährige seit 11 Jahren Teil des SFV-Förderprogramm «Footuro». Den Schweizer U-Mannschaften steht der Sohn einer schottischen Mutter und eines walisischen Vaters in sportpsychologischen Themen seit 2016 beratend zur Seite. Von 2017 bis 2019 gehörte Morgan dem technischen Staff der Schweizer U21 an.