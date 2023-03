Coach Yakin und die Spieler zeigten sich nach dem 2. klaren Sieg der Nati in der EM-Qualifikation zufrieden.

2 Spiele, 6 Punkte, 8:0 Tore: Die Nati hat in den ersten Partien der Qualifikation zur EURO 2024 sowohl offensiv wie auch defensiv überzeugt. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Protagonisten nach dem 3:0 über Israel in Genf – auch wenn Trainer Murat Yakin eine kleine Warnung bereithielt. Die Stimmen zur Partie:

Murat Yakin: «Es war eine tolle Leistung. Wir brauchten etwas Geduld. Sie waren defensiv gut organisiert. Aber wir wussten, dass wir die Chancen kriegen und konnten zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Aber man muss gegen solche Gegner immer wach bleiben, damit sie nicht ihre Konter fahren und ihre Schnelligkeit ausspielen können, sonst passiert vielleicht mal etwas.»

Granit Xhaka (Captain): «Es war insgesamt eine sehr souveräne Leistung und wir haben verdient 3:0 gewonnen. Wir wollten das Spiel in der 2. Halbzeit so schnell wie möglich zumachen. Das ist gut gelungen. Es ist nicht immer einfach, als Favorit in die Gruppe zu steigen, aber wir nehmen diese Challenge an.»

Ruben Vargas (Torschütze zum 1:0): «Wir hatten das Spiel über die gesamte Dauer in der Hand. Wir haben auf unsere Chancen gewartet und konnten die Tore erzielen. Bei meinem Tor sah ich, dass der Torhüter rauskam, aber doch nicht richtig. Ich habe einfach geschossen und war glücklich, dass er reinging.»

Silvan Widmer (Torschütze zum 3:0): «Wir haben das Spiel dominiert. Das erste Tor hätten wir früher machen müssen. Unsere Treffer waren teilweise sehr schön, es hätten noch zwei, drei mehr sein können. So haben wir uns den Start vorgestellt. Gegen defensive Gegner ist es nicht immer einfach, die Räume zu finden.»

Denis Zakaria (Assistgeber zum 3:0): «Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen zeigen, dass wir in dieser Gruppe alle Spiele gewinnen wollen. Es war wichtig für mich, Spielzeit zu erhalten. Als ‹Sechser› vor der Abwehr spiele ich nicht oft, aber ich bin glücklich, dem Team auf dieser Position helfen zu können.»