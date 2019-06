Acht Minuten vor Schluss liessen sich die Schweizer zu einfach überlaufen. Der Slowene Zan Celar profitierte und erzielte das 2:1. Auf diesen Rückschlag konnte das Schweizer Nachwuchsteam von Coach Mauro Lustrinelli im zunehmend stärker werdenden Regen im Aarauer Brügglifeld nicht mehr reagieren.

Führung verspielt

St. Gallens Stürmer Jérémy Guillemenot hatte die Schweiz in der 33. Minute nach einer sehenswerten Kombination über Nedim Bajrami und Léo Seydoux in Führung gebracht.

Der Ausgleich der Gäste kam nach einem Fehler des Schweizer Goalies Anthony Racioppi zustande. Der Keeper von Olympique Lyon vertändelte gegen Jan Mlakar den Ball und foulte danach den slowenischen Captain. Mlakar verwertete den fälligen Penalty nach einer Stunde gleich selber.

Legende: Hat noch viel Arbeit vor sich Mauro Lustrinelli. Freshfocus

EM-Quali-Start im September

Lustrinelli hat noch etwas Zeit, um die ideale Formation zu finden. Die Schweiz startet erst Mitte September in Liechtenstein in die Qualifikation für die EM-Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien. Die weiteren Gegner in der Gruppe sind Frankreich, die Slowakei, Georgien und Aserbaidschan.

