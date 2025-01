Die Schweizer Nationalmannschaft misst sich am 25. März in einem Testspiel mit Luxemburg. Der 2. Test-Gegner ist noch nicht bekannt.

Legende: Granit Xhaka gelang sein 1. Länderspiel-Tor Beim letzten Test gegen Luxemburg im Herbst 2011. Keystone/Salvatore di Nolfi (Archiv)

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft lanciert das Länderspieljahr 2025 mit einem Heimspiel und einer Auswärtspartie. Am Dienstag, 25. März, trifft das Team von Murat Yakin in St. Gallen auf Luxemburg, die Nummer 92 im Fifa-Ranking. Die Anspielzeit ist dabei noch nicht festgelegt. Ebenso unklar ist, wer der zweite Schweizer Gegner während des ersten Zusammenzugs des Jahres sein wird. Er soll Ende Januar bekanntgegeben werden.

Erinnerungen an 2008

Beim Gedanken an den Gegner aus Luxemburg dürfte den meisten Schweizer Nati-Fans unweigerlich die Schmach von 2008 in den Sinn kommen, als das Team vom damaligen Trainer Ottmar Hitzfeld im Letzigrund dem krassen Aussenseiter in der WM-Qualifikation mit 1:2 unterlag. Am Ende qualifizierte sich die Nati – auch dank einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Luxemburg – aber noch für die WM 2010.

Das letzte Duell gegen Luxemburg entschied die Schweiz ebenfalls für sich. Granit Xhaka war in einem Testspiel 2011 mit seinem 1. Länderspiel-Tor für den einzigen Treffer besorgt.