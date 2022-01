Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet das erste Länderspiel im Kalenderjahr 2022 am 26. März im Londoner Wembley gegen den EM-Finalisten England. Es ist dies das erste Direktduell seit dem Spiel um Platz 3 im Rahmen des Nations-League-Finalturniers 2019. Damals unterlag die Nati nach einem 0:0 im Penaltyschiessen.

Drei Tage später testet das Team von Murat Yakin im Zürcher Letzigrund gegen den Kosovo. Das Duell gegen das jüngste Fifa-Mitglied (seit Mai 2016) wird das erste in der Geschichte des Schweizer Fussballverbandes sein.

Nach Marbella, so das Virus will

Die Vorbereitung auf die ersten beiden Länderspiele dieses Jahres bestreitet das Nationalteam in Südspanien, genauer in Marbella – sofern es die Corona-Situation denn zulässt. Die Gruppenauslosung für die WM-Endrunde Ende Jahr in Katar findet am 1. April statt.

Das Jahres-Programm der Nati

26.3. Test England - Schweiz 29.3. Test Schweiz - Kosovo 1.4. Auslosung WM-Gruppen 2.6. Nations League, Tschechien - Schweiz 5.6. Nations League, Portugal - Schweiz 9.6. Nations League, Schweiz - Spanien 12.6. Nations League, Schweiz - Portugal 24.9. Nations League, Spanien - Schweiz 27.9. Nations League, Schweiz - Tschechien 14.11. Start WM-Vorbereitung 21.11. – 18.12. WM in Katar