Am 18. Juni 1994 trug sich Georges Bregy mit einem Traumfreistoss in die Schweizer Fussball-Geschichtsbücher ein. Im WM-Gruppenspiel gegen den Gastgeber aus den USA zirkelte er den Ball in der 39. Minute gefühlvoll zum 1:0 in die Maschen.

Für die unter Coach Roy Hodgson angereiste Nati war es das erste WM-Tor seit 28 Jahren. «Rechts oben», hatte SRF-Kommentator Beni Thurnheer richtigerweise angekündigt – er sollte jedoch nicht mit all seinen Prognosen richtig liegen.

... und dann kam Bregy 2.0

Nur 5 Minuten nach dem Schweizer Führungstreffer kamen die Amerikaner aus aussichtsreicher Position zu einem Freistoss. Die Distanz zum Tor betrug rund 25 Meter und Thurnheer war sich sicher: «Es gibt keinen zweiten wie Bregy».

Nur Sekunden nach dieser Aussage – Thurnheer bezeichnete seinen «berühmtesten Satz» gegenüber der NZZ einst als «Falschaussage» – schlenzte Eric Wynalda den Ball zum 1:1 ins Lattenkreuz.

Bei diesem Resultat blieb es in der Folge. Die Schweiz erreichte nach einem Sieg gegen Rumänien und einer Niederlage gegen Kolumbien den Achtelfinal. Nach der dortigen Niederlage gegen Spanien beendete Freistosskönig Bregy seine Karriere. Sein Treffer ist bis heute unvergessen – weil es eben doch keinen zweiten wie Bregy gibt.