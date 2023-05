Der Stürmer brilliert zum Auftakt der U17-EM in Ungarn mit einem Tor und einem Assist.

U17-EM-Endrunde in Ungarn

Legende: Bringt die Schweiz auf die Siegerstrasse Winsley Boteli. SRF

Die Schweiz hat ihr Auftaktspiel an der U17-Europameisterschaft in Ungarn erfolgreich gestaltet. Die Nati bezwang die favorisierten Niederländer in Debrecen mit 2:0.

Zum Mann der Partie avancierte Winsley Boteli. Der 16-jährige Stürmer, der für die Juniorenmannschaft von Borussia Mönchengladbach auf Torjagd geht, traf in der 49. Minute mit einem strammen Schuss zum 1:0. Fünf Minuten später legte er mustergültig für seinen Sturmpartner Arlet Junior Zé auf, der das zweite Schweizer Tor erzielte.

Vom Punkt kein Glück

Zé hätte den Schweizer Sieg noch höher ausfallen lassen können, doch das FCB-Nachwuchstalent verschoss in der Schlussphase (88./90.+1) zwei Penaltys. Zuvor war Avery Appiah von «Oranje» mit Rot vom Platz gestellt worden.

Die Schweiz bestreitet am kommenden Sonntag das zweite Gruppenspiel. Der Gegner dann heisst Kroatien.