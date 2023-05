Die SFV-Junioren gewinnen an der U17-Endrunde das zweite Gruppenspiel gegen Kroatien mit 2:1.

U17-EM-Endrunde in Ungarn

Die Schweizer U17-Junioren bleiben an der EM in Ungarn makellos. Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen die Niederlande bezwang das Team von Trainer Sascha Stauch auch Kroatien. Innenverteidiger Marvin Akahomen erzielte das Siegtor zum 2:1 (83.). Der drittjüngste Debütant der Super-League-Geschichte köpfelte einen Freistoss von Captin Demir Xhemalija unhaltbar ins Netz.

Xhemalija hatte die Schweiz früh in Führung gebracht. Bereits in der 9. Minute überwand der Basler den gegnerischen Keeper mit einem traumhaften Weitschuss aus über 25 Metern via Lattenunterkante zum 1:0. Nach etwas mehr als einer halben Stunde führte ein ungenügender Befreiungsschlag zu Kroatiens Ausgleich.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die Schweiz am Mittwoch England. Zeitgleich werden die Niederlande und Kroatien gegeneinander spielen.