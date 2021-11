Ob auf direktem Weg oder via den Playoffs: Ein Grossteil der SRF-User glaubt an eine WM-Qualifikation der Nati.

Knapp 20'000 User von SRF Sport haben an der Umfrage, in der wir nach der WM-Qualifikation der Nati fragten, mitgemacht. Das Resultat war eindeutig: Über 80 Prozent der Teilnehmer glauben, dass sich die Mannschaft von Murat Yakin für Katar 2022 qualifiziert.

Wie schafft es die Schweiz an die WM? Sie holt sich am letzten Spieltag dank des 1. Rangs noch die direkte Qualifikation. % Sie schafft es via den Playoffs. % Gar nicht. %

55 Prozent der User gehen davon aus, dass sich die Nati am Montagabend im Fernduell mit Italien Platz 1 in der Gruppe sichert und so das direkte Ticket für die Endrunde löst. 27 Prozent der Teilnehmer glauben, dass die Schweiz zwar in die Playoffs muss, sich dort aber durchsetzt.

Nur 18 Prozent erwarten eine WM ohne Beteiligung der Schweiz.