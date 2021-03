Legende: Verletzte sich in Bern Becir Omeragic. Keystone

FCZ-Verteidiger Becir Omeragic kann nicht zur Nationalmannschaft einrücken. Dies vermeldete sein Klub am Montagnachmittag.

Omeragic musste im Meisterschaftsspiel vom Sonntag in Bern gegen die Young Boys (0:4) in der 29. Minute ausgewechselt werden. Er hatte sich eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Deshalb steht der Youngster der Nati für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nicht zur Verfügung.

Fassnacht füllt die Lücke

Anstelle von Verteidiger Omeragic hat Nationalcoach Vladimir Petkovic einen Mittelfeldspieler nachnominiert: Christian Fassnacht von den Young Boys.

Für die Schweiz stehen im März mehrere Duelle auf dem Programm: Das Team von Petkovic startet am 25. März in Bulgarien in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar. 3 Tage später folgt das Heimspiel gegen Litauen in St. Gallen. Am 31. März steht zudem noch ein Testspiel gegen Finnland auf dem Programm.