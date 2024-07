Legende: Weiterhin für die Geschicke der Nati verantwortlich Murat Yakin. Freshfocus/Toto Marti

Der Schweizerische Fussballverband und Coach Murat Yakin haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Der 49-Jährige bleibt damit Nati-Trainer. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurden noch keine Angaben gemacht.

Giorgio Contini wird weiterhin als Assistenztrainer amten.

Der Schweizerische Fussballverband hat sich mit Cheftrainer Murat Yakin und dessen Assistenztrainer Giorgio Contini auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Das Duo wird das Männer-Nationalteam nach der erfolgreichen EURO 2024 mit dem Erreichen des Viertelfinals auch in Zukunft trainieren.

Über die Laufzeit der neuen Verträge wurden vorerst keine Angaben gemacht. Auf Montag ist eine Medienkonferenz mit Yakin und Contini sowie Nati-Direktor Pierluigi Tami und SFV-Präsident Dominique Blanc anberaumt worden.

Erfolgreiche Bilanz

Yakin war Anfang August 2021 als Nachfolger von Vladimir Petkovic engagiert worden. Mit der Nati schaffte er als Gruppensieger vor Italien die souveräne Qualifikation für die WM 2022 und anschliessend in der Nations League den Klassenerhalt in der höchsten Liga.

Nach dem Vorstoss in den WM-Achtelfinal in Katar führte Yakin, seit Mitte Februar 2024 von Contini unterstützt, die Nati an der EM in Deutschland zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte unter die Top 8 der kontinentalen Endrunde.