Legende: Fast 40 und noch immer in Schuss Guillermo Ochoa. IMAGO / Agencia-MexSport

Der ewige Ochoa

Bei der Schweiz könnte Johan Manzambi gegen Mexiko sein Nati-Debüt feiern. Die Feuertaufe des gegnerischen Goalies liegt schon länger zurück. Zarte zwei Monate alt war Manzambi, als Guillermo Ochoa zum ersten Mal zwischen den Pfosten der mexikanischen Nationalmannschaft stand. Seither kamen 151 Länderspiele und fünf WM-Teilnahmen hinzu. Für das Testspiel gegen die Schweiz wurde der bald 40-Jährige wieder aufgeboten. Ist er auch in einem Jahr beim Heimturnier mit von der Partie, könnte er zum WM-Rekordteilnehmer avancieren – zusammen mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die auch ihre 6. WM-Teilnahme anpeilen.

Der schnelle Gimenez

Ein besonderes Augenmerk muss die Nati-Verteidigung auf Santiago Gimenez richten. Der Stürmer ist äusserst torgefährlich und stürmt seit der Winterpause für die AC Milan. Bei seinem neuen Klub benötigte er keine Anlaufzeit. In der Serie A war er in den ersten zwei Spielen zwei Mal erfolgreich. Und als es in den Playoffs der Champions League zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Feyenoord Rotterdam kam, benötigte er gerade einmal 40 Sekunden um einzunetzen. Sein in Argentinien geborener Vater Christian hat übrigens nichts mit dem ehemaligen Lugano- und FCB-Stürmer zu tun.

Das Gold-Cup-Casting

Während die Testspiel-Reise für die Schweizer Nati nur von geringer sportlicher Bedeutung ist, gleichen die Freundschaftsspiele gegen die Schweiz und die Türkei für Mexiko einem Casting. Für Mexikos Nationaltrainer Javier Aguirre gilt es nämlich, sein definitives Kader für den Gold-Cup – dem Kontinentalwettbewerb für Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik – zu finden. Mexiko steigt in den USA und Kanada als Titelverteidiger ins Turnier (ab 15. Juni). Mit Titel Nummer 13 könnten die Lateinamerikaner ihre Vorherrschaft weiter ausbauen.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Testspiel der Schweiz gegen Mexiko in Salt Lake City (USA) am Samstag ab 21:40 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Anpfiff ist um 22 Uhr.

Die unabkömmlichen Schweizer

Nati-Trainer Murat Yakin kann abgesehen von Ruben Vargas aus dem Vollen schöpfen. Sein Pendant Roy Hodgson hatte vor 31 Jahren und dem letzten Duell mit Mexiko grössere Personalsorgen. Im Hinblick auf die WM 1994 reiste die Nati im Februar des gleichen Jahres für Testspiele gegen Mexiko und die USA in die Vereinigten Staaten. Doch ausgerechnet die Teamstützen Stéphane Chapuisat, Adrian Knup, Ciriaco Sforza und Kubilay Türkyilmaz konnten die Reise über den Atlantik aus unterschiedlichen Gründen nicht antreten. Trotz der gewichtigen Absenzen siegte die Schweiz mit 5:1.