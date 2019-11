Manuel Akanji erlebt mit Dortmund eine turbulente Saison. Mit der Nati will er nun ein erstes grosses Ziel erreichen.

Nein, eine ruhige Saison erlebt Borussia Dortmund nicht. Diskussionen um Trainer Lucien Favre und über den Charakter der Mannschaft, ein schwacher Start, dann einige begeisternde Spiele, zuletzt das 0:4 bei den Bayern: Langweilig ist es beim BVB wahrlich nicht.

Meine Leistungen waren zu wenig konstant

Mittendrin: Manuel Akanji. Der Schweizer Innenverteidiger ist in Dortmund weiter gesetzt, hat aber wie die gesamte Mannschaft mit Formschwankungen zu kämpfen. «Die ersten Spiele waren gut. Danach waren meine Leistungen zu wenig konstant, auf ein gutes Spiel folgte eine schwache Partie.»

Und weiter meint Akanji selbstkritisch: «Das geht als Verteidiger nicht, ich muss der Mannschaft mehr Sicherheit geben.» Zuletzt allerdings habe er sich wieder gesteigert, «das Spiel bei den Bayern mal ausgenommen.» Trotzdem dürfte Akanji froh sein, dem Trubel in Dortmund für einige Tage zu entfliehen.

Livehinweise Verfolgen Sie die EM-Qualispiele der Schweiz jeweils ab 20:10 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App: Am 15. November um 20:45 Uhr empfängt die Nati in St. Gallen Georgien.

Am 18. November ebenfalls um 20:45 Uhr trifft die Nati auswärts auf den Gruppenletzten Gibraltar.

Grössere Ruhe bei der Nati

Dass die Ruhe bei der Nati derzeit grösser ist, liegt an der guten Ausgangslage vor den beiden abschliessenden Spielen in der EM-Qualifikation. Gegen Georgien und bei Fussballzwerg Gibraltar braucht die Nati 4 Punkte, um definitiv an der EM-Endrunde 2020 teilzunehmen.

«Wir wissen, dass die Öffentlichkeit die Erwartung hat, dass wir die Qualifikation in diesen beiden Spielen schaffen. Das erwarten wir auch als Team von uns selbst.» Ähnlich wie die Saison bei Dortmund war die Quali-Kampagne der Nati ein Auf und Ab.

Wir haben den Glauben nie verloren

«Wir haben den Glauben nie verloren, dass wir uns durchsetzen können», sagt Akanji. Nun fehlen noch 2 Spiele, «und jeder wäre froh, wenn wir die Qualifikation am Montag sicherstellen.»

Weil Akanjis Stammpartner in der Innenverteidigung, Fabian Schär, mit einer Verletzung fehlt, dürfte Akanji vorab in Sachen Spielaufbau noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. «Kein Problem», lacht der Winterthurer, «das mache ich gerne.» Schliesslich soll die Ruhe bei der Nati länger anhalten als jene in Dortmund.

