Yakin appelliert an die Flexibilität – Okafor will wieder treffen

Seit Montag befindet sich die Schweizer Nationalmannschaft im spanischen La Manga im Trainingslager, um sich auf die anstehenden Testspiele gegen Dänemark (Samstag, 20:00 Uhr) und Irland (Dienstag, 20:45 Uhr) vorzubereiten. Es ist der erste Zusammenzug seit dem vergangenen Dezember, als die Schweiz zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen Rumänien mit 0:1 verlor.

Lange Durststrecke gegen Dänemark

Die letzten beiden Duelle mit Dänemark liegen nicht allzu weit zurück. Dänemark war ein Gegner der Schweizer in der EM-Qualifikationsgruppe zur EURO 2020. Das Spiel im Parken-Stadion gewann Dänemark mit 1:0, im Hinspiel im Frühjahr 2019 war die Schweiz zu Hause bis in die 84. Minute mit 3:0 in Führung gewesen. Dänemark traf noch 3 Mal, das Spiel endete unentschieden, 3:3.

Legende: Gaben vor dem Spiel in Dänemark Auskunft Stürmer Noah Okafor (links) und Trainer Murat Yakin. Keystone/Peter Klaunzer

Den letzten Schweizer Sieg gegen Dänemark gab es im Rahmen der WM-Qualifikation 1986. Umberto Barberis erzielte beim 1:0 im Berner Wankdorf den einzigen Treffer der Partie. Beim Rückspiel in Dänemark holte sich die Schweiz zwar ein 0:0, verpasste hinter den Dänen und der Sowjetunion die WM-Qualifikation.

Taktisch flexibel sein

Murat Yakin wird das anstehende Testspiel gegen Dänemark auch nutzen, um taktisch flexibler zu werden. Die Spieler würden das sowieso aus ihren Vereinen kennen, meint der Nati-Trainer: «Keiner ist nur auf eine Dreier- oder Viererkette trainiert.»

Gegen Dänemark am Samstag will er ein System versuchen, das er auch schon in der EM-Qualifikation anwendete. Es sei ein System, das die Schweizer bisher gegen Gegner brauchten, wenn sie offensiv den Druck erhöhen mussten. Gefruchtet hat es bisher noch nicht wie gewünscht, in den letzten 3 Quali-Spielen trafen die Schweizer nur 2 Mal.

Resultat zweitrangig, aber...

Es gebe zwar die Möglichkeit, viel auszuprobieren in den anstehenden Testspielen, aber man spiele schon um den Sieg, meint Yakin. Dies umso mehr, weil die Resultate im Herbst kritisiert wurden. In 6 Spielen im vergangenen Herbst gelang der Schweiz ein einziger Sieg, zu Hause gegen Andorra. Neben 4 Unentschieden resultierte zum Jahresabschluss gegen Rumänien die einzige Quali-Niederlage der Kampagne.

Okafor: 1. Saison in Mailand

Stürmer Noah Okafor, der am Freitag mit Yakin an der Medienkonferenz zugegen war, spielt seit vergangenem Sommer bei der AC Milan, wo er sich mittlerweile gut eingelebt hat. Etwas zurückhaltend gibt der 19-fache Nationalspieler zu, doch auch ab und zu bei anderen Spielern abzuschauen, um zu lernen. «Es gibt Namen, die so viel erreicht haben in ihren Karrieren», meint Okafor. Eigentlich versuche er aber auch bei der AC Milan, sein Ding so gut wie möglich durchzuziehen.

Okafor durfte die letzten 3 Partien für die Nationalmannschaft beginnen. Zuvor war er während der Qualifikation mehrfach ausgefallen oder kam nur zu Kurzeinsätzen. Seinen letzten Treffer für die Schweiz erzielte Okafor zu Beginn der Nations League im Sommer 2022 gegen Tschechien.

Die möglichen Aufstellungen:

Dänemark: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Vestergaard; Maehle, Höjbjerg, Eriksen, Kristiansen; Poulsen, Höjlund, Wind.

Schweiz: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Shaqiri, Vargas; Okafor.