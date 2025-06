Das Schweizer Nationalteam ist am Montag sicher in Salt Lake City gelandet. Am Samstag steht das erste Testspiel an.

Legende: Beantwortete bereits im Flugzeug die drängendsten Fragen Murat Yakin. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Das Team von Trainer Murat Yakin wird eine Woche in Salt Lake City bleiben und dort am Samstag (22 Uhr Schweizer Zeit) gegen Mexiko antreten. «Alle Spieler sind hier und hochmotiviert. Die Stimmung ist sehr gut. Wir mussten niemanden überzeugen, an dieser Tour teilzunehmen», sagte Yakin bei einer Pressekonferenz während des Fluges von Zürich nach Salt Lake City.

Die Schweizer Delegation landete um 17.00 Uhr in Salt Lake City, also um 1.00 Uhr in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit. Die Mannschaft trainiert am Dienstag auf dem Campus der University of Utah, bevor sie im dort integrierten Rice-Eccles Stadium gegen Mexiko antritt.

Motivierende und nicht alltägliche Testspiele

«Wir sind froh, dass wir eine solche Reise organisieren konnten. Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir gegen Mexiko und die USA spielen», sagte Yakin. Das Spiel gegen die USA findet am nächsten Dienstag in Nashville, Tennessee, statt. Möglich wurde diese Erkundungstour ein Jahr vor der WM auf dem nordamerikanischen Kontinent dadurch, dass die Schweiz erst im September in die WM-Qualifikation startet. Gegner werden Kosovo, Schweden und Slowenien sein.

«Diese beiden Testspiele sind sehr motivierend. Für die Spieler ist es auch eine Gelegenheit, ein Gefühl für die Atmosphäre und die Stadien zu bekommen und in ihnen die Lust zu wecken, im nächsten Jahr zur WM wieder dabei zu sein», fügte Yakin hinzu. Der Nationaltrainer kann auf fast alle Leistungsträger zählen. Einzig Ruben Vargas fehlt. Der Stürmer musste wegen einer Oberschenkelverletzung auf den Abstecher in die USA verzichten.