Die Schweiz will nach dem Italien-Spiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland die entscheidenden Schrauben drehen.

Am Vorabend noch das Remis gegen Europameister Italien, am Montagmittag dann bereits wieder auf dem Platz: Für die Schweizer Nati stand einen Tag nach dem achtbaren 0:0 in der WM-Qualifikation in Basel ein Training an.

Das Italien-Spiel war auch am Tag danach noch Thema. «Es war eine schwierige Situation, wir haben einen unglaublichen Mannschaftswillen gezeigt. Als Team sind wir noch enger zusammengerückt nach diesem Spiel», lässt Christian Fassnacht in die Gefühlswelt der Nati blicken.

Credo: Noch konzentrierter und konsequenter

Doch ausruhen dürfen sich die Schweizer auf dem Teilerfolg nicht; am Mittwoch sind beim Auswärtsspiel in Nordirland wieder Punkte gefordert. Bereits am Montagnachmittag machte sich das Team mit dem Flieger auf nach Belfast.

Von der Weltnummer 5 zur Weltnummer 51: Unterschätzen dürfe man den Aussenseiter aber nicht, meint Fassnacht: «Diese Spiele sind meistens etwas schwieriger. Gegen Italien mussten wir die Motivation nicht suchen. Nun müssen wir das Spiel fast noch konzentrierter und konsequenter angehen als am Sonntag.»

Nach der vor allem in der Defensive anspruchsvollen Aufgabe vom Sonntag dürften im Norden der irischen Insel auch andere Tugenden gefragt sein. Trainer Murat Yakin umschreibt es wie folgt: «Gegen Nordirland wird es mehr Aggressivität, Durchschlagskraft und Präsenz im gegnerischen Strafraum benötigen.»

Zakaria auf dem Weg zurück

Viel ändern will die Schweiz gegen den «kleineren» Gegner aber nicht. «Wir können das gleiche System spielen wie gegen Italien», meint Denis Zakaria, der nach Knieproblemen und einer Coronavirus-Erkrankung zurück ist und gegen Italien bei seinem halbstündigen Teileinsatz überzeugte.

«Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, aber natürlich geht immer mehr», so der Gladbach-Akteur. «Ich bin sicher auf einem guten Weg.» Mit dem weiterhin corona-bedingt absenten Captain Granit Xhaka dürfte Yakin über die Entwicklung Zakarias nicht unfroh sein.

