Legende: Stösst zur Nati Ruben Vargas ersetzt Haris Seferovic bei der Nati. imago images

Die Schweizer Nati muss im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Gibraltar auf Haris Seferovic verzichten. Der Stürmer flog unmittelbar nach der Auswärtspartie in Dublin gegen Irland zu seiner hochschwangeren Frau nach Lissabon. Die Familie Seferovic erwartet in Kürze die Geburt ihres ersten Kindes.

Als Ersatz für Seferovic wird am Freitag der fünffache U-21-Nationalspieler Ruben Vargas zum Team stossen. Der 21-jährige Offensivspieler kann auf einen gelungenen Start bei seinem neuen Klub Augsburg zurückblicken.

Zweites Aufgebot für Vargas

In den ersten 3 Bundesliga-Spielen erzielte Vargas 3 Tore, 2 davon am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen. Im Pre-Camp für das Final-Turnier der Nations League Ende Mai hatte der Luzerner bereits zum damals 26 Spieler umfassenden Schweizer Kader gehört.