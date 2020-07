Legende: Gute Erinnerungen Gegen Belgien zeigte die Nati vor zwei Jahren einen Gala-Auftritt. Keystone

Die Schweizer Nati empfängt am 7. Oktober in St. Gallen Vizeweltmeister Kroatien. Am 11. November ist die Petkovic-Auswahl in Brüssel beim Weltranglisten-Ersten Belgien zu Gast.

Damit konnten dieselben Gegner verpflichtet werden, mit denen sich die Schweiz eigentlich im März im Rahmen eines Vierländerturniers in Doha hätte messen sollen. Das Turnier war wegen der Corona-Krise aber abgesagt worden.

«Vor einigen Jahren undenkbar»

«Der Fakt, dass die Schweiz mit Kroatien und Belgien gegen zwei Länder spielt, die an der WM 2018 im Final respektive im Halbfinal standen, widerspiegelt unseren internationalen Stellenwert», wurde Nati-Coach Vladimir Petkovic vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) zitiert.

«Solche Spiele wären vor einigen Jahren noch nicht denkbar gewesen», ergänzte der 56-Jährige. «Die Tests bieten uns die Möglichkeit, uns auf höchstem Niveau herausfordern zu lassen, damit wir uns weiter verbessern können.»