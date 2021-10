Die SFV-Auswahl war am Mittwochabend zu Gast bei einer Vorstellung des Schweizer Nationalzirkus in Lausanne.

Zum Rahmenprogramm der Schweizer Nationalmannschaft rund um die beiden wichtigen WM-Qualifikationsspiele gehörte am Mittwochabend ein Besuch im Zirkus Knie. Der Nationalzirkus gastiert dieser Tage in Lausanne, wo sich die Nati auf die beiden Partien gegen Nordirland und Lettland vorbereitet.

Bild 1 / 12 Legende: Die Nati posiert mit Bastian Baker und Ivan Knie. SFV Bild 2 / 12 Legende: Sänger Bastian Baker im Gespräch mit Yann Sommer. SFV Bild 3 / 12 Legende: Murat Yakin lässt sich mit Ivan Knie, Marie-José Galland und Bastian Baker ablichten. SFV Bild 4 / 12 Legende: Bastian Baker stattet den Nati-Cracks während der Vorstellung einen Besuch ab. SFV Bild 5 / 12 Legende: Ivan Knie, Pierluigi Tami, Marie-José Galland und Murat Yakin. SFV Bild 6 / 12 Legende: Christian Fassnacht, Cedric Itten, David von Ballmoos und Silvan Widmer lauschen Bastian Baker. SFV Bild 7 / 12 Legende: Xherdan Shaqiri im Austausch mit Ivan Knie. SFV Bild 8 / 12 Legende: Nach der Vorstellung gibt es eine Standing Ovation. SFV Bild 9 / 12 Legende: Nach der Vorstellung gibt es eine Standing Ovation. SFV Bild 10 / 12 Legende: Die Nati-Spieler während der Zirkusvorstellung in Lausanne. SFV Bild 11 / 12 Legende: Die Nati-Spieler während der Zirkusvorstellung in Lausanne. SFV Bild 12 / 12 Legende: Die Nati-Spieler während der Zirkusvorstellung in Lausanne. SFV

«Gelungener Teamevent»

«Wir haben intensive Tage mit Trainings- und Taktikeinheiten sowie Videoanalysen», erklärte Nati-Trainer Murat Yakin. «Die Zirkusvorstellung war eine willkommene Abwechslung für die Spieler und den Staff. Am Rande der Vorstellung hatten wir die Möglichkeit, uns mit Artistinnen, Artisten und den Verantwortlichen des Zirkus Knie auszutauschen. Es war für uns alle ein toller Abend und ein sehr gelungener Teamevent.»

Die Schweiz empfängt in der WM-Qualifikation am Samstag Nordirland in Genf. 3 Tage später tritt die SFV-Auswahl in Vilnius gegen Litauen an. Beide Spiele sind jeweils ab 20:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App zu sehen.