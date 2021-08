Mit Murat Yakin an der Seitenlinie nimmt die Schweiz die Qualifikation für die WM 2022 in Katar ins Visier.

Legende: Steht vor seinem Trainer-Debüt mit der Nati Murat Yakin (r.). Keystone

Es dauert nicht mehr lange, bis Murat Yakin seine Feuertaufe als Trainer der Schweizer Nationalmannschaft feiert. Am kommenden Mittwoch wird er erstmals an der Seitenlinie der SFV-Auswahl stehen – beim Testspiel gegen Griechenland. Und das an einem vertrauten Ort, dem St. Jakob-Park, wo Yakin mit dem FC Basel als Spieler und Trainer grosse Erfolge bejubeln konnte.

Das Nati-Aufgebot für die Spiele gegen Griechenland, Italien und Nordirland Tor: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Verteidigung: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Girondins Bordeaux), Eray Cömert (Basel), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Ulisses Garcia (Young Boys), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Young Boys).

Mittelfeld und Sturm: Michel Aebischer (Young Boys), Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Atalanta Bergamo), Mario Gavranovic (Kayserispor/TUR), Haris Seferovic (Benfica Lissabon), Xherdan Shaqiri (Olympique Lyon), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Andi Zeqiri (Augsburg), Steven Zuber (AEK Athen).



Beim Freundschaftsspiel gegen den Europameister von 2004 geht's aber nicht um Nostalgie, sondern darum, sich für die anstehenden Ernstkämpfe in der WM-Qualifikation vorzubereiten: Vier Tage später ist nämlich Europameister Italien, Topfavorit der Gruppe C, am Rheinknie zu Gast. Am 8. September bittet Nordirland im Windsor Park in Belfast zum Tanz.

Am Montag um 13 Uhr haben sich die Nati-Akteure in Pratteln/BL besammelt. Eine Woche später, am Abend des 6. September, steht die Reise nach Nordirland an.

Bild 1 / 17 Legende: Rückte mit guter Laune in Pratteln ein Captain Granit Xhaka. Keystone Bild 2 / 17 Legende: Hat gut lachen Jordan Lotomba besiegte am Samstag mit Nizza Vladimir Petkovics Bordeaux mit 4:0. Keystone Bild 3 / 17 Legende: «Gross Träumen» Der Nati-Bus sendet eine klare Botschaft aus. Keystone Bild 4 / 17 Legende: Sein neuer Arbeitgeber heisst Lyon Xherdan Shaqiri. Keystone Bild 5 / 17 Legende: Wurde ins «Kicker»-Team der Runde gewählt Dortmund-Goalie Gregor Kobel. Keystone Bild 6 / 17 Legende: Das YB-Trio in der Nati Michel Aebischer, Christian Fassnacht und Cédric Zesiger (von vorne). Keystone Bild 7 / 17 Legende: Steht bei Newcastle unter Vertrag Fabian Schär. Keystone Bild 8 / 17 Legende: Hat mit Frankfurt einen durchzogenen Saisonstart hinter sich Djibril Sow. Keystone Bild 9 / 17 Legende: Hat diese Saison noch keine Partie bestritten Breel Embolo. Keystone Bild 10 / 17 Legende: Wechselt zu AEK Athen Steven Zuber. Keystone Bild 11 / 17 Legende: Verlängert er bei Gladbach oder wechselt er noch? Denis Zakaria. Keystone Bild 12 / 17 Legende: Trifft in der Champions League mit Atalanta auf YB Remo Freuler. Keystone Bild 13 / 17 Legende: Rückt aus Turin ein Ricardo Rodriguez. Keystone Bild 14 / 17 Legende: Hat mit Augsburg einen schwachen Saisonstart hinter sich Ruben Vargas. Keystone Bild 15 / 17 Legende: Spielt neu für Augsburg Andi Zeqiri. Keystone Bild 16 / 17 Legende: Hatte eine kurze Anreise FCB-Vertedidiger Eray Cömert. Keystone Bild 17 / 17 Legende: Ist bei Dortmund gesetzt Manuel Akanji. Keystone

Harter Weg an die WM 2022

Ende März bestritt die Nati ihre ersten beiden Qualifikations-Partien gegen Bulgarien (3:1) und Litauen (1:0) erfolgreich. Diese Serie soll nun weitergeführt werden, zumal in Hinblick auf die WM 2022 ein Gruppensieg erstrebenswert wäre: Nur die 10 Gruppensieger haben direkt einen der 13 europäischen WM-Plätze auf sicher, die restlichen 3 WM-Plätze werden in Playoffs vergeben.

Daran nehmen die 10 Gruppenzweiten sowie die beiden besten Gruppensieger der Nations League teil, die es in ihrer Qualifikationsgruppe nicht unter die ersten zwei geschafft haben. Diese zwölf Teams werden in drei Mini-Turnieren à vier Mannschaften mit Halbfinal und Final eingeteilt. Die drei Sieger fahren zur WM.

Das weitere Programm der Schweizer Nati 2021 Mittwoch, 1. September

Testländerspiel Schweiz - Griechenland (Basel) Sonntag, 5. September

WM-Quali-Spiel Schweiz - Italien (Basel) Mittwoch, 8. September

WM-Quali-Spiel Nordirland - Schweiz Samstag, 9. Oktober

WM-Quali-Spiel Schweiz - Nordirland Dienstag, 12. Oktober

WM-Quali-Spiel Litauen - Schweiz Freitag, 12. November

WM-Quali-Spiel Italien - Schweiz Montag, 15. November

WM-Quali-Spiel Schweiz - Bulgarien