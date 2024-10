St. Gallens Witzig erstmals in die Nati berufen

Murat Yakin hat sein Kader für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Dänemark bekanntgegeben.

Erstmals aufgeboten wird St. Gallens Offensivspieler Christian Witzig.

Im Vergleich zum letzten Zusammenzug wieder dabei sind unter anderen Dan Ndoye, Edimilson Fernandes und Andi Zeqiri.

Nati-Trainer Murat Yakin hat für die anstehenden Spiele auswärts gegen Serbien (12. Oktober) und zuhause gegen Dänemark (15. Oktober) einen Neuling nominiert. Christian Witzig darf erstmals ins Nati-Camp einrücken. Der 23-jährige Flügelspieler hat sich mit starken Leistungen bei St. Gallen für einen Platz im Kader aufgedrängt. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm in dieser Saison bereits 3 Treffer und 5 Assists.

Die Neuigkeit übermittelte Yakin telefonisch, wie er an der Medienkonferenz erklärte. Witzig, der am Donnerstagabend mit dem FCSG in der Conference League im Einsatz ist, sei ziemlich überrascht gewesen: «Zuerst war 10 Sekunden Ruhe. Dann hat er sich bedankt und gesagt, dass es eine grosse Ehre sei, dabei zu sein.»

01:00 Video Archiv: Witzig trifft in der Super League gegen den FCZ Aus Sport-Clip vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Ndoye zurück

Im Vergleich zum September-Zusammenzug fehlt Luganos Renato Steffen im Aufgebot. Die Ausfälle der verletzten Ruben Vargas, Gregory Wüthrich und Jonas Omlin hatten bereits vor der Bekanntgabe festgestanden.

Wieder dabei sind neben Omlin-Ersatz Philipp Köhn die Verteidiger Ulisses Garcia und Cédric Zesiger. Dan Ndoye, am Mittwoch bei Bolognas 0:2 gegen Liverpool in der Champions League ein Aktivposten, kehrt nach überstandener Verletzung ebenso in den Kreis der Nati zurück wie Edimilson Fernandes und Andi Zeqiri. Erneut kein Aufgebot erhielt Noah Okafor von der AC Milan, der jedoch auf der Pikettliste steht.

Nico Elvedi erhielt für seine rote Karte im Auftaktspiel gegen Dänemark nur eine Spielsperre, die er bereits abgesessen hat. Der Gladbach-Legionär ist damit für die anstehenden Partien einsatzberechtigt.