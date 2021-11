Nati-Coach Murat Yakin hat auf das verletzungsbedingte Out von Steven Zuber reagiert und Cedric Itten aufgeboten.

Am Montag musste Steven Zuber das Nati-Camp in Lugano verlassen. Den Offensivspieler plagen Adduktoren-Probleme. Coach Murat Yakin liess sich einen Tag Zeit, ehe er am Dienstag Cedric Itten für Zuber nachnominierte.

Yakin muss auf mehrere Stammkräfte verzichten

Vor den beiden entscheidenden WM-Quali-Partien der Schweizer Nationalmannschaft in Italien (Freitag) und gegen Bulgarien (Montag) wurde die Landesauswahl von grossem Verletzungspech heimgesucht. Neben Zuber fielen auch Breel Embolo, Nico Elvedi, Gregor Kobel und Christian Fassnacht kurzfristig aus. Die Forfaits von Granit Xhaka und Haris Seferovic sind schon länger bekannt.

Zudem steht hinter dem Einsatz von Mario Gavranovic – einem weiteren Offensivspieler – ein dickes Fragezeichen. Der Stürmer von Kayserispor konnte bislang aufgrund von Fussproblemen nicht mit der Nati trainieren.