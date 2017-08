Zakaria: «Klar will ich auch in der Nati treffen»

Heute, 11:18 Uhr

Nach seinem Traumstart in Mönchengladbach will der Genfer auch in der Nationalmannschaft durchstarten.

Zakaria: «Ich will nicht lügen.» 2:31 min, vom 30.8.2017 3 Teileinsätze mit insgesamt 54 Spielminuten hatte Denis Zakaria bisher in der Schweizer Nationalmannschaft. Die Perspektiven sind gut, dass der 20-Jährige schon bald eine deutlich grössere Rolle in der Petkovic-Elf spielen könnte. Lob vom Klubtrainer Bei seinem neuen Klub Borussia Mönchengladbach erzielte der Mittelfeldspieler bereits im 2. Bundesliga-Spiel sein 1. Tor und erhielt ein Sonderlob von Trainer Dieter Hecking. «Es läuft mir derzeit wirklich gut», sagt der gut gelaunt ins Nati-Camp eingerückte Genfer. Im SRF-Interview äussert sich Zakaria zudem über: Die Unterschiede zwischen Super League und Bundesliga: «Es ist eine andere Welt.»

