Am Montag rückten die Nati-Spieler in Abtwil ein. Unter ihnen auch Fabian Schär und erstmals seit 16 Monaten Xherdan Shaqiri.

In Abtwil bereitet sich die Schweizer Nationalmannschaft für das Testspiel am Mittwoch gegen Kroatien und die Nations-League-Partien in Spanien und Deutschland vor. Neben Rückkehrer Xherdan Shaqiri rückte auch Fabian Schär ein.

Schärs Einsatz gegen Kroatien fraglich

Der Ostschweizer hatte am Sonntag beim 3:1-Sieg von Newcastle gegen Burnley in der 55. Minute wegen Schmerzen in der Schulter ausgewechselt werden müssen. Für den Innenverteidiger war es das erste Spiel von Beginn an, nachdem er sich Ende Juli an der Schulter hatte operieren lassen. Die Nati-Spiele gegen die Ukraine und Deutschland hatte er deshalb verpasst.

Nach medizinischer Behandlung am Morgen nahm Schär am Abend an der ersten Trainingseinheit teil. Ob der Ostschweizer bereits am Mittwoch gegen Kroatien zum Einsatz kommen wird, ist allerdings fraglich.

Legende: Musste am Sonntag ausgewechselt werden Fabian Schär. imago images

Shaqiri erstmals seit Juni 2019

Zum ersten Mal seit 16 Monaten im Kreis der Nati ist Xherdan Shaqiri, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feiert. Letztmals war Shaqiri im Juni 2019 beim Finalturnier der Nations League in Portugal dabei. Der offensive Mittelfeldspieler rückte wie seine Kollegen mit Gesichtsmaske im Hotel Säntispark in Abtwil ein.

Live-Hinweis Das Testspiel der Schweizer Nati gegen Kroatien sehen Sie am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Auch die Partien in der Nations League gegen Spanien (10. Oktober) und Deutschland (13. Oktober) gibt es live auf SRF.

3 Spiele innert 7 Tagen

Auf das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic wartet in den nächsten Tagen ein happiges Programm. Am Mittwoch bestreitet die SFV-Auswahl in St. Gallen ein Testspiel gegen den WM-Finalisten Kroatien, zu dem 5000 Zuschauer zugelassen sind. Danach folgen am Samstag in Madrid gegen Spanien und am Dienstag in Köln gegen Deutschland die beiden wegweisenden Partien in der Nations-League-Kampagne.