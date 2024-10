Legende: Treffen sich schon bald wieder Die Spieler der Schweizer Nati. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Mit dem 2:2 gegen Dänemark hat die Schweizer Nati am Dienstag in der Nations League endlich die ersten Punkte eingefahren. Die Chancen auf den Klassenerhalt bleiben damit intakt.

Das entscheidende Spiel im Kampf gegen den Abstieg steht für die Nati bereits in einem Monat auf dem Programm. Nach knapp vier Wochen Meisterschaft mit den Klubs rücken die Nati-Spieler am 11. November zum letzten Zusammenzug des Jahres ein. Vier Tage später empfängt die Schweiz Serbien im Letzigrund.

Für das letzte Länderspiel des Jahres geht es für die Nati dann in wärmere Gefilde. Europameister Spanien empfängt die SFV-Auswahl am 18. November nicht auf dem Festland, sondern auf Teneriffa vor der Küste Westafrikas. Zum ersten Mal seit 28 Jahren trägt Spanien wieder ein Länderspiel im Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez aus.

WM-Auslosung im Dezember

Kurz vor Weihnachten steht für die Nati der letzte Termin des Jahres auf dem Programm. In Zürich werden am 13. Dezember die Gruppen für die WM-Qualifikation 2026 ausgelost. In welchem Lostopf die Schweiz ist, hängt unter anderem vom Abschneiden in der Nations League ab. Die ersten zwei Spieltage sind im März angesetzt, die Quali endet im November 2025.