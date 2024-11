Die Personalsorgen bei der Schweizer Nationalmannschaft reissen nicht ab. Zum Start des Zusammenzugs für die Nations League in Thun hat die Equipe von Trainer Murat Yakin weitere personelle Veränderungen zu verzeichnen.

Gleich vier Spieler bleiben den letzten beiden Duellen mit Serbien (15. November) und Spanien (18. November) wegen Blessuren fern: Manuel Akanji, Denis Zakaria (beide Adduktoren), Dan Ndoye (Unterschenkel) und Pascal Loretz (Sprunggelenk).

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Nations-League-Spiele der Schweiz gegen Serbien (15.11., 20:45 Uhr) und Spanien (18.11., 20:45 Uhr) gibt es live auf SRF zwei oder online im Stream. Beide Spiele können Sie auch im Radio live auf SRF 3 mitverfolgen.

Garcia und Von Ballmoos als Verstärkung

Yakin reagiert, indem er zwei Akteure nachnominiert. So stossen Aussenverteidiger Ulisses Garcia von Marseille sowie YB-Goalie David von Ballmoos zum Team. In die Vorbereitung auf die beiden Partien rücken damit 24 Spieler ein.

Die Schweiz ist in der Nations League dringend auf Punkte angewiesen, will sie nicht in die Liga B absteigen. Nach vier von sechs Spieltagen ist die SFV-Auswahl in der Vierergruppe mit nur einem Zähler Letzter.