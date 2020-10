Die Schweiz verliert das 3. Spiel in der Nations League gegen Spanien in Madrid mit 0:1.

Ein riskanter Pass von Sommer auf Xhaka, der im dümmsten Moment ausrutscht, führt zum Gegentreffer.

Xherdan Shaqiri wird nach einer Stunde eingewechselt, kann aber keine Akzente setzen.

Hinten wenig zugelassen, vorne wenig kreiert – so lässt sich der Auftritt der Schweiz gegen Spanien zusammenfassen. Die Nati hielt gegen den Weltmeister von 2010 über weite Strecken gut mit, mehr aber auch nicht.

Auch die Einwechslungen von Xherdan Shaqiri und Ruben Vargas nach einer Stunde brachten nicht die gewünschte Wirkung. Zwar agierten die Schweizer nach der Pause mutiger als noch in der ersten Halbzeit. Gefährlich wurde es vor dem Kasten von David de Gea aber so gut wie nie.

Sommer riskant, Xhaka im Pech

Wenig überraschend waren es die Spanier, welche im Estadio Alfredo Di Stefano deutlich mehr Ballbesitz hatten. Zu zahlreichen Chancen kamen aber auch die Iberer nicht. Die mit einer Fünferkette angetretenen Schweizer machten ihre Sache in der Defensive gut – bis auf eine Ausnahme.

In der 14. Minute spielte Yann Sommer im Strafraum einen riskanten Flachpass auf Granit Xhaka. Der Schweizer Captain rutschte im ungünstigsten Moment kurz weg. Mikel Merino reagierte sofort, steckte zu Mikel Oyarzabal durch, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen.

Kurz vor der letztlich entscheidenden Szene vergaben die Schweizer ihre mit Abstand gefährlichste Torchance. Loris Benito scheiterte mit seinem Abschluss aus kurzer Distanz am stark parierenden De Gea.

Letzte Konsequenz fehlt

Die Schweiz bleibt nach dem 3. Spiel in der Nations League damit auf einem Punkt sitzen. Wenn auch der Gegentreffer unglücklich war, ist der Sieg der Spanier nicht gestohlen. Die Gastgeber verzeichneten ein deutliches Chancenplus (12:4 Abschlüsse).

Der Nati hingegen fehlte im Spiel nach vorne wie so oft die letzte Konsequenz. Daran änderte auch die Rückkehr von Shaqiri nichts, der erstmals seit Juni 2019 wieder das Nati-Dress trug. Das Geburtstagskind hatte erst am Freitagabend grünes Licht für einen Einsatz gegen Spanien bekommen, nachdem ein zweiter Corona-Test bei ihm negativ ausgefallen war.

Gegen Deutschland müssen Punkte her

Weiter geht es für die Nati bereits am Dienstag mit der Partie gegen Deutschland in Köln. Will die Schweiz den Abstieg aus der A-League verhindern, müssen dann dringend Punkte her. Das DFB-Team setzte sich am Samstagabend auswärts 2:1 gegen die Ukraine durch.