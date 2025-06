Frankreich schlägt Deutschland im kleinen Final der Nations League in Stuttgart mit 2:0 und beendet den Wettbewerb auf Platz 3.

Kylian Mbappé (45.) und Michael Olise (84.) schiessen die Tore für «Les Bleus».

Am Abend kämpfen Spanien und Portugal in München um den Titel.

Frankreich hat sich nach dem verlorenen Halbfinal gegen Spanien in der Nations League immerhin den Trostpreis gesichert. Das Team um Captain Kylian Mbappé bezwang Deutschland im kleinen Final mit 2:0 und beendete den Wettbewerb auf Platz 3.

Die beiden Mannschaften lieferten sich von Beginn an eine attraktive Partie. Sowohl Deutschland wie auch Frankreich erspielten sich hochkarätige Chancen. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Kurz vor dem Pausenpfiff waren es die Franzosen, die in Person von Mbappé den Bann brachen. Der 26-Jährige traf nach einem Haken mit einem trockenen Abschluss zum 1:0.

Schiedsrichter nimmt Penalty und Tor zurück

Zuvor hatte Schiedsrichter Ivan Kruzliak (SVK) im Fokus gestanden. In der 31. Minute zeigte er im französischen Strafraum auf den Punkt, als Karim Adeyemi zu Boden gegangen war. Auf dem Bildschirm offenbarte sich aber eine Schwalbe des BVB-Angreifers, weshalb Kruzliak den Penalty zurücknahm.

Legende: Seine Schwalbe fliegt im Videostudium auf Karim Adeyemi kommt in der 31. Minute im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter zeigt zunächst auf den Punkt, nimmt den Penalty nach VAR-Konsultation aber zurück. Imago Images/ullmer/teamfoto

Nach der Pause ging es in ähnlichem Stil weiter. Deutschland kam in der 56. Minute gar zum vermeintlichen Ausgleichstreffer. Nach einem harten Zweikampf Niclas Füllkrugs mit Adrien Rabiot gelangte der Ball zu Deniz Undav, der frei vor Mike Maignan einnetzte. Nach VAR-Konsultation nahm Kruzliak den Treffer allerdings zurück. Füllkrug hatte Rabiot mit einem regelwidrigen Einsteigen vom Ball getrennt.

Olise mit der Entscheidung

Auch in der Folge verspielte der Gastgeber mehrere Ausgleichschancen. Derweil konnte Frankreich seinerseits trotz einiger Möglichkeiten nicht den Sack zumachen. Bis Robin Koch in der 84. Minute einen folgenschweren Fehler beging.

Dem DFB-Verteidiger versprang ein langer Ball an der Mittellinie, sodass Mbappé allein auf Marc-André ter Stegen losziehen konnte. Unneigennützig legte der Real-Star quer zu Michael Olise, der nur noch einschieben musste und mit dem 2:0 alles klarmachte.

So geht es weiter

Ab 21 Uhr steht am Sonntag in München der Nations-League-Final zwischen Spanien und Portugal an. Die Partie sehen Sie live bei SRF zwei und in der Sport App. Für Deutschland und Frankreich geht es im September mit dem Auftakt zur WM-Quali weiter. Deutschland trifft am 4. September auf die Slowakei, Frankreich misst sich mit der Ukraine.

