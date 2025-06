Portugal gewinnt nach 2019 zum zweiten Mal die Nations League.

Im Final in München besiegen die Lusitaner Europameister Spanien 5:3 n.P. (2:2).

Im Spiel um Platz 3 schlägt Frankreich Gastgeber Deutschland.

Auch das Endspiel des Final-Four-Turniers hat beste Fussball-Unterhaltung geboten. In einer attraktiven Partie behielt letztlich Portugal die Oberhand. Das Team von Coach Roberto Martinez hatte im Penaltyschiessen die besseren Nerven und feierte bereits den 2. Triumph nach 2019, als der Titel bei der ersten Ausgabe im eigenen Land geholt werden konnte.

Sämtliche fünf Schützen Portugals verwandelten ihre Versuche. Auf Seiten der Spanier scheiterte Joker Alvaro Morata als vierter Schütze an Goalie Diogo Costa. Ruben Neves machte danach alles klar.

Portugal dreht in der Verlängerung auf

Nach 90 Minuten und der fälligen Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. In dieser drückten die Portugiesen auf die Entscheidung. Doch Nelson Semedo (92.) und Rafael Leao (102.) vergaben ihre Chancen.

Spanien hatte in der regulären Spielzeit mehr Ballbesitz und die besseren Möglichkeiten besessen, zeigte sich aber wie schon gegen Frankreich in der Abwehr verwundbar. Die Titelverteidigung verpasste «La Roja» letztlich aufgrund von defensiven Mängeln. Vor allem über links mit dem omnipräsenten Nuno Mendes kamen die Portugiesen Mal für Mal gefährlich vor das Tor von Unai Simon.

Ronaldos grosser Auftritt

Besonders emotional feierte Cristiano Ronaldo seinen 3. Titel mit Portugal. Die finale Entscheidung vom Penaltypunkt konnte der Altmeister von der Seitenlinie aus vor Spannung kaum mitansehen. Nach 88 Minuten hatte er sich angeschlagen auswechseln lassen.

Für einen grossen Moment hatte «CR7» nach einer Stunde gesorgt. Der bärenstarke PSG-Aussenverteidiger Mendes schüttelte Lamine Yamal ab und schlug eine Flanke zur Mitte. Dort netzte Cristiano Ronaldo zum 2:2 ein. In klassischer Stürmer-Manier verschuf sich der 40-Jährige dabei gegen den wiederum ständig ausgepfiffenen Marc Cucurella den nötigen Platz und schlug eiskalt zu. In der Allianz-Arena in München brandete grosser Jubel auf. Ronaldo steht nun bei 138 Länderspieltoren in 221 Einsätzen.

Die Tore in der ersten Halbzeit

Sandro Schärer hat alles im Griff

Zu den Gewinnern gehörte auch ein Schweizer Quartett. Schiedsrichter Sandro Schärer liess viel durchgehen, beging aber keine nennenswerte Fehler. Der 37-jährige Schärer und sein:e Assistent:in Susanne Küng und Jonas Erni hatten die Partie stets im Griff. Und VAR Fedayi San meisterte seine Aufgabe ebenfalls bravourös. Er musste die ersten drei Tore allesamt checken:

21. Minute – 1:0 Spanien: Mikel Oyarzabal lanciert im Mittelkreis per Hacke den spanischen Konter. Martin Zubimendi treibt den Ball voran und steht goldrichtig, als ihm dieser vor die Füsse fällt. Oyarzabals Körpereinsatz im Fünfmeterraum gegen Ruben Dias bewegt sich im Rahmen.

Mikel Oyarzabal lanciert im Mittelkreis per Hacke den spanischen Konter. Martin Zubimendi treibt den Ball voran und steht goldrichtig, als ihm dieser vor die Füsse fällt. Oyarzabals Körpereinsatz im Fünfmeterraum gegen Ruben Dias bewegt sich im Rahmen. 26. Minute - 1:1 Portugal: Mendes erhält die Kugel rund 25 Meter vor dem Tor. Mit einem schnellen Antritt stösst er in den Strafraum vor und zieht mit links kaltblütig ab. Keine Chance für Simon im Kasten der Spanier. Ronaldo hat Glück, dass er um ein Haar nicht im Abseits steht.

Mendes erhält die Kugel rund 25 Meter vor dem Tor. Mit einem schnellen Antritt stösst er in den Strafraum vor und zieht mit links kaltblütig ab. Keine Chance für Simon im Kasten der Spanier. Ronaldo hat Glück, dass er um ein Haar nicht im Abseits steht. 45. Minute – 2:1 Spanien: Praktisch mit dem Pausenpfiff gehen die Spanier wieder in Führung. Pedri spielt einen Zuckerpass auf Oyarzabal. Der Baske schliesst mit rechts kaltblütig ab.

Und als Mendes in der 99. Minute im spanischen Strafraum etwas gar leicht zu Fall kam, blieb ein Pfiff korrekterweise aus. Die nachfolgende Rudelbildung löste der souveräne Schärer mit gelben Karten an Mendes und Baena.

Legende: Stand mit Portugals Captain Ronaldo in regem Austausch Schiedsrichter Sandro Schärer. Keystone/Miguel A. Lopes

Resultate