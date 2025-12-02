Die spanischen Fussballerinnen haben auch bei der 2. Austragung der Women's Nations League triumphiert. Für Deutschland bleibt Rang 2.

Legende: Sie haben es wieder getan Die Spanierinnen jubeln abermals in der Nations League. Keystone/BERNAT ARMANGUE

Dank eines 3:0 im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland setzten sich die Weltmeisterinnen aus Spanien erneut in der Nations League der Frauen durch.

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur unentschieden (0:0) gespielt hatten, hielten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlugen die ohne die verletzte Weltfussballerin Aitana Bonmati angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu. Doppeltorschützin Claudia Pina und Vicky Lopez, die beide Teamkolleginnen der Schweizerin Sydney Schertenleib beim FC Barcelona sind, schossen die Tore.

2. Austragung, 2. Titel

«Das 0:1 hat uns das Genick gebrochen. Die Spanierinnen waren total effizient», sagte die deutsche Spielerin Sjoeke Nüsken. Man habe aber «über weite Strecken» gesehen, «dass wir mit Spanien mithalten können. Wir werden daran wachsen».

Deutschland hatte bereits im Sommer im EM-Halbfinal gegen Spanien den Kürzeren gezogen. Für die Ibererinnen ist es der 2. Triumph bei der 2. Austragung der Nations League.

