Deutschland fährt in Leipzig gegen die Ukraine einen 3:1-Sieg ein.

Das Team von Jogi Löw hat damit 12 Partien in Serie nicht mehr verloren.

Im anderen Spiel der Liga A, Gruppe 4 trennen sich die Schweiz und Spanien unentschieden.

Es war alles andere als eine brillante Vorstellung der Mannschaft von Trainer Joachim Löw. Über weite Strecken traten die Deutschen in Leipzig zu statisch auf, sowohl offensiv als auch defensiv. Bereits in der 11. Minute mussten sie für ihre Trägheit in der Verteidigung büssen, als Roman Jaremtschuk die Ukrainer mit der ersten richtigen Chance in Front schoss.

Doch Deutschland verfügt trotz etlicher namhafter Absenzen über mächtig viel individuelle Klasse. In der ersten Halbzeit stellte diese allen voran Leon Goretzka unter Beweis:

In der 23. Minute luchst er Oleksandr Sintschenko den Ball ab und lanciert den Konter. Seinen punktgenauen Pass verwertet Leroy Sané schnörkellos zum Ausgleich.

Beste Stilnoten verdient Goretzka zehn Minuten später. Akrobatisch und mit viel Gefühl pflückt er eine Vorlage von Robin Koch aus der Luft und bedient dann Timo Werner im Fünfmeterraum, der nur noch einnicken muss.

Die Equipe von Andrij Schewtschenko liess nach der Pause mit einigen gefährlichen Angriffen und zwei Pfostenknallern (52./75.) aufhorchen. Erfolgreicher war in der Zwischenzeit Chelsea-Söldner Werner, der in der 64. Minute seinen Doppelpack vollendete.

Das letzte Gruppenspiel steht für die Deutschen am kommenden Dienstag in Spanien auf dem Programm. Die Schweiz misst sich gleichzeitig mit der Ukraine.

Corona-Diskussionen vor dem Spiel

Die Partie war nach 5 positiven Corona-Tests bei den Ukrainern lange auf der Kippe gestanden. Erst am Samstagnachmittag gab es vom Veranstalter nach Rücksprache mit den Leipziger Gesundheitsbehörden Grünes Licht.