In München kommt es zum Duell zwischen Deutschland und England. Wir liefern die wichtigsten Fakten zum Spiel.

Am Abend live auf SRF zwei

Legende: Wer stolpert erneut? Weder Deutschland noch England sind erfolgreich in die Nations League gestartet. imago images/Sven Simon

In München kommt es am Dienstagabend zum Klassiker: In der Nations-League-Gruppe 3 der League A fordert Deutschland Vize-Europameister England. Das sind die wichtigsten Fakten zum Spiel:

Die Revanche: Das letzte Aufeinandertreffen konnte England für sich entscheiden. An der EURO im vergangenen Jahr setzten sich die «Three Lions» im Achtelfinal dank den Toren von Raheem Sterling und Harry Kane mit 2:0 durch. Während das Turnier für die Deutschen vorbei war, schaffte es England bis in den Final (Niederlage im Elfmeterschiessen gegen Italien).

Insgesamt ist es das 38. Aufeinandertreffen der beiden Nationen – die Bilanz ist aus Sicht der DFB-Auswahl mit 13:17 Siegen negativ.

Die Geste: Der englische Kniefall als Protest gegen Rassismus hatte erst am Wochenende wieder für Aufsehen gesorgt. Gegen Ungarn waren in Budapest zahlreiche Zuschauer negativ mit Buhrufen aufgefallen. Die deutsche Mannschaft wird sich der Geste der Engländer am Dienstag anschliessen. «Wir werden auch wieder auf die Knie gehen mit den Engländern gemeinsam, weil wir natürlich die Aktion der Engländer unterstützen wollen, weil es eine sehr gute Sache ist», sagte Ilkay Gündogan.

Der Start in die Nations League: Weder Deutschland noch England ist der Auftakt in die Nations League geglückt. Deutschland erkämpfte sich beim 1:1 gegen Europameister Italien immerhin einen Punkt. England hingegen musste sich Ungarn überraschend 0:1 geschlagen geben. Es war Englands erste Niederlage gegen Ungarn seit 1962.

Die Stimmen zum Spiel: «Das ist ein extrem starker Gegner, gespickt mit hoher individueller Qualität. England kann gefühlt 3 Nationalmannschaften aufstellen», sagte Manchester-City-Akteur Gündogan. Aber auch England-Trainer Gareth Southgate ist voll des Lobes für den Gegner: «Für mich sind Deutschland und Brasilien immer noch das Mass aller Dinge. Beim 1:1 gegen Italien hat man den Zusammenhalt, das Gegenpressing und das Pressing der Offensive gesehen, darauf müssen wir vorbereitet sein.»