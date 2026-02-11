Am Donnerstag steigt in Brüssel die Auslosung für die Nations-League-Kampagne 2026. Die Schweizer Gegner sind nicht mehr so hochkarätig.

Erstmals in der Liga B: Auf wen trifft die Schweiz?

Legende: Haben ein vollgepacktes Jahr vor sich Nati-Trainer Murat Yakin bespricht sich mit seinem Assistenten Davide Callà. Keystone/Salvator Di Nolfi

Nach dem unrühmlichen Abstieg Ende 2024 aus der Liga A der Nations League geht es für das Schweizer Nationalteam erstmals eine Stufe tiefer zur Sache. Am Donnerstagabend werden in Brüssel die Gruppen für die 5. Auflage ausgelost.

Die Lostöpfe der zweithöchsten Liga B setzen sich wie folgt zusammen:

Topf 1 : Schottland, Ungarn, Polen, Israel

: Schottland, Ungarn, Polen, Israel Topf 2 : SCHWEIZ, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine

: SCHWEIZ, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine Topf 3 : Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien

: Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo

Der Nati wird aus jedem Topf ein Gegner zugelost. Die Gruppenphase mit 6 Spielen für jede Mannschaft startet Ende September und dauert bis Mitte November. Die Viertelfinals finden im März 2027 statt, das Final Four wird vom 9. bis 13. Juni 2027 ausgetragen.

Gemäss der Uefa wird die anstehende Nations-League-Kampagne mit der Qualifikation für die EURO 2028 in Grossbritannien und Irland verknüpft sein. Einige Teams werden also eine 2. Chance erhalten, sich für die EM-Endrunde zu qualifizieren.