Legende: Haben den direkten Wiederaufstieg in der Nations League im Visier Die Schweizer Nationalmannschaft.

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien.

Die Gruppenphase startet Ende September und dauert bis Mitte November.

Nach dem Abstieg im Herbst 2024 spielt das Team von Trainer Murat Yakin erstmals in Liga B.

Die Schweiz kennt ihre Gegner der Nations-League-Gruppenphase vom Herbst: Schottland, Slowenien und Nordmazedonien. Das ergab die Auslosung in Brüssel.

Mit Slowenien gibt's ein Wiedersehen. Bereits in der WM-Qualifikation vom vergangenen Herbst traf das Team von Murat Yakin auf die Slowenen. Während die Nati im Heimspiel in Basel einen diskussionslosen 3:0-Sieg feierte, blieb das Rückspiel in Ljubljana torlos. Und auch die Schotten kennen Granit Xhaka und Co. bestens von der EM 2024: In der Gruppenphase trennten sich die beiden 1:1 unentschieden. Eine Länderspiel-Premiere wird es hingegen gegen Nordmazedonien geben.

Yakin: «Sportlich spannend»

«Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in die Liga A gehören», kommentierte Nati-Trainer Murat Yakin die Auslosung.

Für die Nati geht es nach dem Abstieg in die Liga B der Nations League um die Mission Wiederaufstieg. Die Gruppenspiele finden zwischen September und November dieses Jahres statt, der genaue Spielplan steht noch nicht fest. Der Gruppensieger steigt direkt in die Liga A auf, im März 2027 folgen weitere Auf- und Abstiegsspiele. Das Final Four der Liga A steigt im Juni in Spanien.