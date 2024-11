Ein medizinischer Notfall bei Adam Szalai hat für eine mehrminütige Unterbrechung des Nations-League-Spiels zwischen den Niederlanden und Ungarn in Amsterdam gesorgt.

Bange Momente in Amsterdam

Legende: Eilte sofort zu Hilfe das medizinische Personal. imago images/Revierfoto

In der 7. Minute brach der ehemalige Stürmer des FC Basel, der als Co-Trainer auf der Ersatzbank sass, an der Seitenlinie zusammen. Wenig später teilte der ungarische Fussballverband MLSZ bei X mit, dass Szalais Zustand «stabil» und er «bei Bewusstsein» sei. Zur Untersuchung werde Szalai in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht.

Medizinisches Personal war sofort zu Hilfe geeilt. Spieler und Betreuer bildeten zunächst gemeinsam einen menschlichen Sichtschutz. Nach rund 10 Minuten wurde der 86-fache Nationalspieler mit einer Trage und unter Applaus aus dem Inneren der Johan-Cruyff-Arena gebracht. Das Spiel wurde in der Folge fortgesetzt – mit einem Strafstoss.

Schiedsrichter Jesus Gil Manzano entschied nach der langen Unterbrechung nach Ansicht der Videobilder auf Handelfmeter für die Niederlande. Unmittelbar vor der Spielunterbrechung hatte der Ungar Tamas Nikitscher den Ball im Strafraum nach einer Hereingabe mit der Hand berührt. Wout Weghorst verwandelte zum 1:0 für «Oranje».

