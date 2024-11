Per E-Mail teilen

Deutschland ist in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina von A-Z überlegen und gewinnt am Ende klar mit 7:0.

Damit sichert sich die DFB-Elf den Sieg in der Gruppe A3.

Auch die Niederlande stehen nach dem 4:0-Heimsieg über Ungarn in den Viertelfinals.

Liga A: Deutschland gegen Bosnien ohne Gnade

Deutschland – Bosnien-Herzegowina 7:0

Die DFB-Elf hat das letzte Heimspiel des Fussballjahres 2024 zu einer Gala genutzt. Vor ausverkauftem Haus in Freiburg gewann Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina gleich mit 7:0. Schon nach 78 Sekunden sorgte Jamal Musiala per Kopf für das 1:0, zur Pause stand es 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel machte das Heimteam weiter Dampf und kam durch vier weitere Tore zum Kantersieg. Tim Kleindienst, der zuvor noch nie für Deutschland getroffen hatte, sowie Florian Wirtz trafen beim Schaulaufen doppelt. Bosnien-Goalie Nikola Vasilj machte gleich bei mehreren Treffern nicht die beste Figur. Einziger Wermutstropfen aus Deutscher Sicht: Captain Josuah Kimmich musste in der 2. Halbzeit mit einer Knieverletzung vom Platz.

Wirtz' Freistoss senkt sich hinter Vasilj zum 4:0 ins Netz
Gnabry verhindert das deutsche 8:0

Niederlande – Ungarn 4:0

Ungarn hat nach dem Zusammenbruch von Adam Szalai in Amsterdam nicht mehr in die Spur gefunden. Schon vor der Pause stellte das Heimteam durch zwei Penalty-Tore von Wout Weghorst und Cody Gakpo die Weichen auf Sieg. Nach der Pause sorgten Denzel Dumfries und der eingewechselte Teun Koopmeiners für das Schlussresultat. Zudem trafen die Niederländer noch zweimal das Aluminium. Mit den 3 Punkten steht auch «Oranje» vorzeitig in den Nations-League-Viertelfinals.

Bei Niederlande - Ungarn wird die Partie unterbrochen
Weghorst versenkt gegen die Niederlande den Penalty zum 1:0
Dibusz lenkt Reijjnders-Kopfball mirakulös über die Latte