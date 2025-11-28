Deutschland kommt im Final-Hinspiel der Nations League gegen Spanien in Kaiserslautern nicht über ein torloses Remis hinaus.

Legende: Enges Duell Spaniens Alexia Putellas im Zweikampf mit Deutschlands Elisa Senss. Imago Images/Fabian Kleer

Die deutschen Frauen haben es verpasst, im Final der Nations League gegen Spanien vorzulegen. Trotz deutlich mehr und besseren Torchancen musste sich die DFB-Elf vor über 40'000 Zuschauenden in Kaiserslautern mit einem 0:0 begnügen.

Mangelnde Effizienz und kein Glück

Insbesondere ab der 20. Minute dominierten die Gastgeberinnen nach Belieben. Doch auch die besten Chancen landeten nicht im Netz, vor allem Flügelspielerin Klara Bühl hatte Abschluss-Pech. Mal rutschte sie aus, mal wurde ihr Ball geblockt, mal stand Spaniens beste Spielerin im Weg: Torhüterin Cata Coll. Auch Franziska Kett, die allein auf Coll zustürmte, scheiterte an der mit dem Fuss stark reagierenden Keeperin. Und als Coll bei einem Flachschuss von Jule Brand mal geschlagen war, rettete Innenverteidigerin Irene Paredes kurz vor der Linie.

Die Entscheidung um den Titel in der 2. Ausgabe der Women's Nations League fällt am Dienstag in Madrid. Nach dem erzitterten 0:0 in Deutschland steigen die spanischen Titelverteidigerinnen leicht favorisiert ins Rückspiel.

Women's Nations League