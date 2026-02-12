 Zum Inhalt springen

Gegner und Spielplan bekannt Nations League: Nati gegen Schottland, Slowenien & Nordmazedonien

12.02.2026, 18:42

Drei Männer in Fussballkleidung und Anzug lachen und sprechen.
Legende: Haben den direkten Wiederaufstieg in der Nations League im Visier Die Schweizer Nationalmannschaft. freshfocus/Claudio Thoma
  • Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien.
  • Die Gruppenphase startet Ende September und dauert bis Mitte November, der Spielplan steht.
  • Nach dem Abstieg im Herbst 2024 spielt das Team von Trainer Murat Yakin erstmals in der Liga B.

Die Schweiz kennt ihre Gegner der Nations-League-Gruppenphase vom Herbst: Schottland, Slowenien und Nordmazedonien. Das ergab die Auslosung in Brüssel am Donnerstag.

Mit Slowenien gibt's ein Wiedersehen. Bereits in der WM-Qualifikation vom vergangenen Herbst traf das Team von Murat Yakin auf die Slowenen. Während die Nati im Heimspiel in Basel einen diskussionslosen 3:0-Sieg feierte, blieb das Rückspiel in Ljubljana torlos. Und auch die Schotten kennen Granit Xhaka und Co. bestens von der EM 2024: In der Gruppenphase trennten sich die beiden 1:1 unentschieden. Eine Länderspiel-Premiere wird es hingegen gegen Nordmazedonien geben.

Yakin: «Sportlich spannend»

«Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in die Liga A gehören», kommentierte Nati-Trainer Yakin die Auslosung.

Für die Schweiz geht es nach dem Abstieg in die Liga B der Nations League um die Mission Wiederaufstieg. Die Gruppenspiele finden zwischen September und November dieses Jahres statt, der am Freitag veröffentlichte Spielplan in der Gruppe 1 sieht wie folgt aus (alle Partien jeweils um 20:45 Uhr):

  • Samstag, 26. September: Nordmazedonien - Schweiz
  • Dienstag, 29. September: Schottland - Schweiz
  • Samstag, 3. Oktober: Schweiz - Slowenien
  • Dienstag, 6. Oktober: Schweiz - Nordmazedonien
  • Freitag, 13. November: Slowenien - Schweiz
  • Montag, 16. November: Schweiz - Schottland

Der Gruppensieger steigt direkt in die Liga A auf, im März 2027 folgen weitere Auf- und Abstiegsspiele. Das «Final Four» der Liga A steigt im Juni in Spanien.

Radio SRF 1, Abendbulletin, 12.02.2026, 18:45 Uhr ; 

