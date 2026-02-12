- Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Nations League auf Schottland, Slowenien und Nordmazedonien.
- Die Gruppenphase startet Ende September und dauert bis Mitte November, der Spielplan steht.
- Nach dem Abstieg im Herbst 2024 spielt das Team von Trainer Murat Yakin erstmals in der Liga B.
Die Schweiz kennt ihre Gegner der Nations-League-Gruppenphase vom Herbst: Schottland, Slowenien und Nordmazedonien. Das ergab die Auslosung in Brüssel am Donnerstag.
Mit Slowenien gibt's ein Wiedersehen. Bereits in der WM-Qualifikation vom vergangenen Herbst traf das Team von Murat Yakin auf die Slowenen. Während die Nati im Heimspiel in Basel einen diskussionslosen 3:0-Sieg feierte, blieb das Rückspiel in Ljubljana torlos. Und auch die Schotten kennen Granit Xhaka und Co. bestens von der EM 2024: In der Gruppenphase trennten sich die beiden 1:1 unentschieden. Eine Länderspiel-Premiere wird es hingegen gegen Nordmazedonien geben.
Yakin: «Sportlich spannend»
«Wir wurden in eine sportlich spannende Gruppe gelost. Wir freuen uns auf die sechs Spiele und wollen beweisen, dass wir in die Liga A gehören», kommentierte Nati-Trainer Yakin die Auslosung.
Für die Schweiz geht es nach dem Abstieg in die Liga B der Nations League um die Mission Wiederaufstieg. Die Gruppenspiele finden zwischen September und November dieses Jahres statt, der am Freitag veröffentlichte Spielplan in der Gruppe 1 sieht wie folgt aus (alle Partien jeweils um 20:45 Uhr):
- Samstag, 26. September: Nordmazedonien - Schweiz
- Dienstag, 29. September: Schottland - Schweiz
- Samstag, 3. Oktober: Schweiz - Slowenien
- Dienstag, 6. Oktober: Schweiz - Nordmazedonien
- Freitag, 13. November: Slowenien - Schweiz
- Montag, 16. November: Schweiz - Schottland
Der Gruppensieger steigt direkt in die Liga A auf, im März 2027 folgen weitere Auf- und Abstiegsspiele. Das «Final Four» der Liga A steigt im Juni in Spanien.