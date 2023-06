Spanien zieht zum 2. Mal in Folge in den Final der Nations League ein.

«La Roja» gewinnt den Halbfinal in Enschede gegen Italien mit 2:1 dank eines Treffers in der 88. Minute von Joselu.

Im Final trifft Spanien in Rotterdam am Sonntag auf Kroatien.

Der Jubel in der 88. Spielminute war riesig. Joselu schoss die Spanier nach einer Slapstick-Einlage mit dem 2:1 in den Final der Nations League. Die Italiener konnten eine Flanke nur ungenügend klären. Rodri fackelte nicht lange und zog aus rund 20 Metern ab. Gleich 2 Mal wurde der Ball abgefälscht und landete am Ende bei Joselu, welcher den Ball über Gianluigi Donnarumma im Tor der Italiener spitzeln konnte.

01:05 Video Joselu steht goldrichtig und schiesst Spanien in den Final Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Beim ersten Betrachten sah der Treffer zwar stark nach Abseits aus, doch in der Wiederholung sah man deutlich, dass ein Italiener noch hinter dem Siegtorschützen stand. Der Sieg für die Spanier geht übers ganze Spiel gesehen in Ordnung. Vor allem in der 2. Hälfte agierte Italien zu passiv und musste sich vom Gegner einschnüren lassen.

Spanien mit dem Ball, Italien mit den Chancen

Die Spanier hatten den besseren Start in die Partie erwischt. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente profitierte in der 3. Minute von einem Fehler der Hintermannschaft Italiens. Donnarumma spielte einen riskanten Pass auf Leonardo Bonucci. Dieser wurde sofort von Gavi und Yeremy Pino unter Druck gesetzt und vertändelte prompt den Ball. Yeremy liess sich nicht 2 Mal bitten und traf zum frühen 1:0.

00:49 Video Yeremy bringt Spanien nach Bonucci-Patzer in Front Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Für Italien war der Treffer so etwas wie ein Weckruf: Nicolo Zaniolo wurde in der 10. Minute in die Tiefe geschickt. Seine Direktabnahme landete im Strafraum am Arm von Robin Le Normand. Ciro Immobile übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän.

Auch in der Folge behielt Italien die besseren Chancen für sich. In der 20. Minute lag der Ball dann wieder im Netz der Spanier. Doch Davide Frattesi war ein My zu früh gestartet und wurde vom VAR zurückgepfiffen.

Schliessen 00:50 Video Frattesi startet ein wenig zu früh Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 00:39 Video Immobile gleicht für Italien per Penalty aus Aus Sport-Clip vom 15.06.2023. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Im Final wartet Kroatien

Für «La Roja» ist es die 2. Finalteilnahme in Folge. Bereits 2021 gewannen die Spanier gegen die «Squadra Azzurra» im Halbfinal mit 2:1, allerdings unterlagen sie dann Frankreich im Final. Dieses Jahr wartet Kroatien im Endspiel, welches sich den Einzug in den Final gegen die Niederlande gesichert hat. Der Final wird am Sonntag in Rotterdam über die Bühne gehen.