England in Helsinki unter Druck – ist Tuchel schon im Anflug?

Legende: Ist England seine nächste Trainerstation? Thomas Tuchel. IMAGO / Sven Simon

Nach zwei 2:0-Erfolgen gegen Irland und Finnland zog England am Donnerstag gegen Griechenland erstmals in der Nations League den Kürzeren (1:2). Das reichte schon, um die Stimmung bei den «Three Lions» in den Keller sacken zu lassen.

«Wir enttäuschten», bilanzierte Lee Carsley, der seit dem Rücktritt Gareth Southgates interimistisch an der Seitenlinie steht. Auf der Insel fragt man sich aber: Wie lange noch?

Derzeit machen Gerüchte die Runde, dass Thomas Tuchel (51) in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem englischen Verband steht. Der deutsche Sender Welt-TV meldete, dass eine Einigung «schnell» erzielt werden könne.

Kommt Tuchel?

Tuchel ist seit seinem Abschied aus München im Sommer ohne Job. Der Deutsche geniesst in England vor allem durch den Champions-League-Triumph mit Chelsea 2021 einen guten Ruf. Er wäre erst der 3. Ausländer (nach Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello), der die «Three Lions» trainiert.

Am Sonntag in Finnland kommt Carsley nochmals zum Zug. Ein Punktverlust in Helsinki käme jedoch einem Debakel gleich.

