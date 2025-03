2:1 in Mailand: Deutschland dreht Partie gegen Italien

Deutschland gewinnt beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League erstmals seit 1986 auswärts gegen Italien.

Das Team von Julian Nagelsmann wendet die Partie nach der Pause durch Kopfballtore von Tim Kleindienst und Leon Goretzka.

In den anderen Viertelfinals trennen sich die Niederlande und Spanien mit 2:2, Dänemark und Kroatien feiern Heimsiege.

Ausgerechnet im Retro-Trikot, das die Deutschen anlässlich des 125-Jahre-Jubiläums des DFB trugen, hat's endlich wieder geklappt. Deutschland feierte im San Siro den 1. Auswärtssieg gegen Italien seit 1986. Dies gelang dank einer Wende nach dem Seitenwechsel.

Tim Kleindienst, der erst zur Pause eingewechselt worden war, traf keine 3 Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:1. Bei einer Flanke von Joshua Kimmich aus dem Halbfeld wurde der Gladbach-Knipser im Sechzehner sträflich alleine gelassen und nickte in die linke Ecke ein.

Kimmich glänzt als Flankengeber

Eine Viertelstunde vor Schluss war Leon Goretzka dann für das spielentscheidende Tor zuständig. Der Bayern-Akteur schraubte sich nach einer Ecke – erneut von Kimmich – im Zentrum am höchsten und traf ebenfalls per Kopf zum 2:1-Siegtreffer.

Im Anschluss konnten die Italiener nicht mehr reagieren. Einzig kurz nach dem 2:1 wurde es nochmals gefährlich vor dem neuen deutschen Nationaltorhüter Oliver Baumann. Der Hoffenheim-Schlussmann konnte einen Ablenker seines Vordermanns Kleindienst aufs eigene Tor gerade noch entschärfen.

Tonali bringt Italien früh in Führung

Zu Beginn der Partie hatte dabei noch nicht viel für einen deutschen Auswärtssieg gesprochen. Sandro Tonali brachte das San Siro in der 9. Minute nämlich zum einzigen Mal an diesem Abend zum Beben. Der Newcastle-Legionär hatte dabei leichtes Spiel, nachdem Jonathan Tah eine Hereingabe zwar gerade noch vor Moise Kean, allerdings nicht weit genug wegspitzeln konnte.

Genau dieser Kean hatte auch in der Folge die besten Chancen auf einen weiteren italienischen Treffer. Nach einer halben Stunde scheiterte er am hervorragend reagierenden Baumann, und in der 67. Minute verpasste der Fiorentina-Stürmer nach sehenswerter Vorarbeit Tonalis die erneute Führung für die «Squadra Azzurra» – genauso wie Giacomo Raspadori Sekunden später.

So geht's weiter

Am Sonntag empfangen die Deutschen Italien im Signal Iduna Park in Dortmund zum Rückspiel. Im Halbfinal trifft der Sieger des Duells Anfang Juni dann entweder auf Dänemark oder Portugal.

Nations League