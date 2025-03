Per E-Mail teilen

Kroatien (2:0 vs. Frankreich) und Dänemark (1:0 vs. Portugal) fahren in den Viertelfinal-Hinspielen der Nations League Heimsiege ein.

Titelverteidiger Spanien erzittert sich bei den Niederlanden spät ein 2:2.

Kroatien – Frankreich 2:0

Beim frühen Penalty-Versuch von Andrej Kramaric kamen die Franzosen noch mit einem blauen Auge davon, Mike Maignan parierte den Versuch spektakulär mit dem Fuss (8.). Doch Kroatien powerte im heimischen Poljud-Stadion in Split weiter und belohnte sich in der 26. Minute: Ante Budimir traf per Kopf. Kurz vor der Pause doppelte Routinier Ivan Perisic mit einer Direktabnahme zum 2:0 nach.

In der zweiten Halbzeit kamen «Les Bleus» besser auf, aber nicht mehr zum Anschlusstor. Nationalmannschafts-Rückkehrer Kylian Mbappé scheiterte in den ganzen 90 Minuten dreimal vielversprechend. Damit geht Kroatien mit einem schönen Polster ins Viertelfinal-Rückspiel am Sonntag im Stade de France.

Legende: Unterschiedliche Gefühlslagen Kylian Mbappé bedient, die Kroaten begeistert. Reuters/Antonio Bronic

Niederlande – Spanien 2:2

Fast hätten die Niederlande ebenfalls mit einem Heimsieg im Rücken ins Rückspiel gegen Titelverteidiger Spanien steigen können. Doch der eingewechselte Mikel Merino sorgte mit einem Abstauber in der Nachspielzeit für das späte 2:2. Die Spanier blieben damit im 17. Spiel in Folge ungeschlagen.

Die Gäste waren bereits früh in Führung gegangen: Youngster Nico Williams traf nach starker Vorarbeit von Lamine Yamal gekonnt aus der Drehung (9.). Im Anschluss übernahmen die Niederländer das Spieldiktat. Erst Cody Gakpo (28.) und nur 39 Sekunden nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit Tijjani Reijnders drehten die Partie. Spanien setzte vor allem auf Umschaltmomente seiner schnellen Flügel und profitierte in der 82. Minute vom Platzverweis von «Oranje»-Verteidiger Jorrel Hato.

Dänemark – Portugal 1:0

Überlegene Dänen wurden zu Hause im Parken-Stadion spät doch noch belohnt: Rasmus Höjlund, Sekunden zuvor noch mit einer verpassten Chance, schloss eine schöne Ballstafette zum 1:0-Siegtreffer ab. Von Portugal um seinen Captain Cristiano Ronaldo kam insgesamt zu wenig.

Bereits in der 24. Minute hätte das Heimteam in Führung gehen können, Christian Eriksen scheiterte aber vom Punkt am in der Schweiz geborenen Portugal-Goalie Diogo Costa.

