Tuchel geht Aufgabe mit Respekt an – und erhält Zuspruch

Dem Gewinn der Champions League mit Chelsea vor drei Jahren will Thomas Tuchel in seinem neuen Job einen noch grösseren Titel folgen lassen. 60 Jahre nach Englands Coup im eigenen Land soll 2026 der WM-Pokal ins Heimatland des Fussballs zurückkehren – so die Zielvorgabe des künftigen Nationaltrainers.

Er werde «alles tun, um England erfolgreich und die Fans stolz zu machen», versprach Tuchel bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Der Trainerjob bei den «Three Lions» sei ein grosses Privileg. Er freue sich auf «die Möglichkeit, mit dieser besonderen und talentierten Gruppe von Spielern zu arbeiten».

Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass.

Respekt vor der Aufgabe liess der 51-jährige Deutsche ebenfalls durchblicken. «Es ist für mich auch ein Sprung ins Ungewisse. Ich war daran gewöhnt, täglich als Vereinstrainer zu arbeiten. Das wird ganz anders jetzt», so Tuchel, der als akribisch und detailversessen gilt.

Nicht alle in England begrüssen trotz des beachtlichen Leistungsausweises des Neuen die Wahl der FA. Ein Deutscher als Nationaltrainer, das gab es noch nie. «Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass. Hoffentlich kann ich überzeugen und zeigen, dass ich stolz bin, der Trainer Englands zu sein und alles für diesen Job gebe.» Er versprach, sich dem Amt mit Haut und Haar zu verschreiben – jeden Tag.

Lob von Kane

Es wird für Tuchel zu einem Wiedersehen mit einigen Spielern von Chelsea und vor allem mit Captain und Rekordtorschütze Harry Kane kommen, der bei Bayern München unter ihm spielte. «Thomas ist ein fantastischer Trainer und ein fantastischer Mensch», liess sich Kane zitieren.

Zuspruch gab es auch von royaler Stelle: «Thomas, wir stehen alle hinter dir! Viel Glück», schrieb Prinz William bei X. Der 42-Jährige sieht «spannende Zeiten» auf die «Three Lions» zukommen. William ist Schirmherr der FA.