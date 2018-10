In einer äusserst unterhaltsamen Partie in der Nations League gewinnt England in Spanien 3:2.

Bosnien schlägt Nordirland dank 2 Toren durch Edin Dzeko.

Estland und Ungarn trennen sich 3:3, Finnland wahrt die weisse Weste gegen Griechenland.

Das gab es seit über 30 Jahren nicht mehr: Englische Fans schmettern ihr «God Save the Queen» lautstark durch ein spanisches Stadion.

Der Grund: Die «Three Lions» liegen zur Pause mit 3:0 in Front. Letztmals war Gary Lineker 1987 in Spanien ein Tor gelungen. Die Gastgeber wiesen zu diesem Zeitpunkt zwar 70% (!) Ballbesitz auf, kamen jedoch mit dem englischen Konterfussball überhaupt nicht zurecht.

Doch dieses aussergewöhnliche Spiel lieferte weitere grossartige Geschichten:

Harry Kane: Der Captain und eigentliche Torschütze vom Dienst war der überragende Mann bei England und glänzte mit zwei Traum-Assists sowie einem entscheidenden zweitletzten Pass.

Der Captain und eigentliche Torschütze vom Dienst war der überragende Mann bei England und glänzte mit zwei Traum-Assists sowie einem entscheidenden zweitletzten Pass. Raheem Sterling: Der ManCity-Akteur hatte seit 1102 Tagen auf ein Tor gewartet; gegen Spanien zeigte sich der erst 23-Jährige gleich zweimal vor dem Tor eiskalt.

Der ManCity-Akteur hatte seit 1102 Tagen auf ein Tor gewartet; gegen Spanien zeigte sich der erst 23-Jährige gleich zweimal vor dem Tor eiskalt. Paco Alcacer: Der BVB-Überflieger und Edeljoker sass auch bei den Iberern erstmal auf der Bank. In der 56. Minute wurde die Tormaschine dann von Trainer Luis Enrique losgelassen – und traf nur 2 Minuten später mit seiner ersten Ballberührung per Kopf zum 1:3.

Der BVB-Überflieger und Edeljoker sass auch bei den Iberern erstmal auf der Bank. In der 56. Minute wurde die Tormaschine dann von Trainer Luis Enrique losgelassen – und traf nur 2 Minuten später mit seiner ersten Ballberührung per Kopf zum 1:3. Jordan Pickford: Der englische Goalie leistete sich gleich zwei katastrophale Aussetzer. Erst verschuldete er den Eckball vor Alcacers Treffer fahrig, dann vertändelte er gegen Rodrigo den Ball und rettete vor dem Tor in extremis und wohl regelwidrig.

Die Spanier konnten trotz deutlichem Chancenplus nicht mehr entscheidend reagieren, Sergio Ramos gelang in der förmlich letzten Sekunde des Spiels (bei 7 Nachspielminuten) der Anschluss zum 2:3. In der Gruppe 4 rücken die Engländer damit auf 2 Punkte an Leader Spanien heran.

Und wer noch nicht genug hat: Die Top-Affiche war nicht nur spektakulär, sondern auch «Rekorde-reich». Eine Auswahl:

Spanien hat zum ersten Mal überhaupt in einem Ernstkampf zu Hause 3 Gegentore erhalten.

Sterling traf erstmals doppelt für England, während Kane zum ersten Mal 2 Assists gelungen sind.

Nach seinem Tor hatte Alcacer unglaubliche 10 Treffer aus seinen letzten 10 Torschüssen (Klub und Nationalmannschaft) erzielt.

Dzeko trifft doppelt – Torfestival in Estland

Auch die weiteren Nations-League-Partien des Abends boten Spektakel. Die Bosnier konnten in der Liga B das Rückspiel gegen Nordirland für sich entscheiden. Die herausragende Person war Edin Dzeko, welcher mit 2 Toren die Partie entschied. Ungarn kam in der Liga C beim Schlusslicht Estland nicht über ein 3:3 hinaus. In einer animierten Partie erzielte Hoffenheim-Stürmer Adam Szalai 2 Tore für die Ungaren. Finnland bleibt dank dem 2:0-Sieg gegen die Griechen ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.10.18, 20:10 Uhr