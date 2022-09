Spanien setzt sich in der Schweizer Gruppe 2 der Liga A in Portugal 1:0 durch und qualifiziert sich für das Finalturnier.

In der Liga B gewinnt Serbien in Norwegen mit 2:0 und steht damit als Aufsteiger fest. Auch Schottland schafft den Sprung in die höchste Liga.

Schweden und Armenien müssen den Gang in die Liga C antreten.

Die Schweiz schlägt Tschechien 2:1 und bleibt in der Liga A.

Liga A, Gruppe 2: Spanien fängt Portugal noch ab

Portugal – Spanien 0:1

In der Schweizer Gruppe 2 schaffte Spanien die Qualifikation für das Finalturnier der Nations League. Im «Final» um Platz 1 setzte sich das Team von Trainer Luis Enrique in Braga mit 1:0 gegen Portugal durch und zog dadurch noch an den Portugiesen vorbei. Wie gewohnt bestimmten die Spanier die Partie, offensiv brachten sie aber lange Zeit kaum etwas zustande. Die Gastgeber, denen bereits ein Unentschieden zum Gruppensieg gereicht hätte, hatten die besseren Möglichkeiten, konnten aber auch nicht reüssieren. Erst kurz vor Schluss gelang Spanien dann doch noch der Lucky Punch. Alvaro Morata traf in der 88. Minute nach Vorlage von Nico Williams zum Sieg.

Liga B, Gruppe 4: Serbien gewinnt Final in Norwegen

Norwegen – Serbien 0:2

Norwegen und Serbien waren punktgleich in den Showdown um den Aufstieg in die höchste Liga gegangen. Den Skandinaviern hätte ein Remis genügt, die Serben mussten gewinnen. Und der Schweizer Gruppengegner an der WM 2022 in Katar konnte diese Aufgabe erfüllen. Dusan Vlahovic schoss die Gäste in der 42. Minute in Führung. Aleksander Mitrovic sorgte in der 54. Minute für die Vorentscheidung. Während Serbien damit in die Liga A aufsteigt, bleiben die Norweger um Superstar Erling Haaland zweitklassig.

Schweden – Slowenien 1:1

Schweden brauchte im Heimspiel gegen Slowenien zwingend einen Sieg, um in der Liga B zu verbleiben. Für das erste Ausrufezeichen sorgten aber die Slowenen. Benjamin Sesko wurde mit einem langen Ball auf der linken Seite im Strafraum gefunden. Der Stürmer zog volley ab und traf aus spitzem Winkel herrlich zum 1:0. Emil Forsberg konnte für die Schweden zwar noch vor der Pause ausgleichen, zu mehr reichte es ihnen aber nicht mehr.

Liga B, Gruppe 1:

Ukraine – Schottland 0:0

Die Ukrainer und die Schotten machten den Aufsteiger im Direktduell untereinander aus. Die Partie im polnischen Krakau endete ohne Tore, womit die Schotten mit einem Vorsprung von 2 Punkten den 1. Platz verteidigten und damit als Aufsteiger feststehen.

Irland – Armenien 3:2

Irland bleibt in der Liga B. Im Direktduell um den Klassenerhalt feierten die Iren einen 3:2-Heimsieg gegen Armenien. Die Gastgeber gingen durch John Egan und Michael Obafemi 2:0 in Führung, die Armenier kamen dank einem Doppelschlag durch Artak Dashyan und Eduard Spertsyan zum Ausgleich (71./73.). Die entscheidenden Szenen ereigneten sich dann kurz vor Schluss. Die Iren bekamen einen Handspenalty zugesprochen, 2 Armenier flogen zudem vom Platz. Robbie Brady verwandelte den Elfemeter zum 3:2.

