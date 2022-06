Spanien trennt sich zum Auftakt der Nations League in der Schweizer Gruppe 2 mit 1:1 von Nachbar Portugal.

In Sevilla geht der Gastgeber verdient in Führung, muss dann aber den späten Ausgleich hinnehmen.

In der Liga B feiern die beiden skandinavischen Vertreter einen Auswärtssieg in Osteuropa.

Liga A, Gruppe 2: Schweizer Konkurrenz teilt Punkte

Spanien - Portugal 1:1

Im iberischen Duell lieferten sich Spanien und Portugal in der Schweizer Gruppe 2 einen unterhaltsamen Schlagabtausch. In Sevilla war es Alvaro Morata vorbehalten, das Skore für den Gastgeber zu eröffnen: Der Juventus-Stürmer vollendete einen mustergültigen Konter der Spanier in der 25. Minute mit einem Abschluss via Innenpfosten. Aus portugiesischer Sicht sollte Cristiano Ronaldo in seiner ungewohnten Rolle als Edeljoker nicht stechen, stattdessen sprang aber Ricardo Horta in die Bresche. Der Braga-Akteur bescherte den Gästen, die sich am Sonntag in Lissabon mit der Schweiz messen, nach einer flachen Hereingabe in der Schlussphase (82.) ein Remis.

Liga B, Gruppe 4: Auswärtssiege zum Auftakt

Serbien - Norwegen 0:1

Wer sonst sollte in Belgrad zum norwegischen Matchwinner avancieren, wenn nicht Erling Haaland. Und prompt war es der Neuzugang von Manchester City, der in der 26. Minute aus nächster Nähe den einzigen Treffer für die Gäste erzielte. Der Ex-Borusse schuf sich mit einem kurzen Sprint den nötigen Platz im Sechzehner und kam schliesslich freistehend zum Ball. Weil sich Serbien, das an der WM Ende 2022 der Schweiz in der Gruppenphase gegenüberstehen wird, in der eigenen Hauptstadt zu wenig treffsicher zeigte, reichte das Haaland-Tor Norwegen zum Auswärtssieg.

01:28 Video Zusammenfassung Serbien – Norwegen Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Slowenien - Schweden 0:2

Drei Punkte aus Osteuropa entführte auch Schweden bei seinem Gastspiel in Ljubljana. «Tre Kronor» auf die Siegerstrasse brachte dabei Emil Forsberg, der kurz vor der Pause Sloweniens Jan Oblak vom Punkt aus in die falsche Ecke schickte. Die Hoffnungen der Hausherren auf einen Punktgewinn blieben aber bis kurz vor dem Schlusspfiff bestehen: Erst in der 88. Minute sorgte Dejan Kulusevski mit einem Sololauf nach einem Konter für die Entscheidung. Damit stehen nach dem 1. Spieltag die skandinavischen Teams an der Spitze der Tabelle, während die beiden osteuropäischen Gastgeber einen Fehlstart hinlegten.

01:27 Video Zusammenfassung Slowenien – Schweden Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Liga B, Gruppe 2: Israel nur mit Remis

Israel - Island 2:2

Ein sträflich alleingelassener Shon Weissman sollte die Isländer spät um den glücklichen Sieg in Israel bringen. Der Stürmer von LaLiga-Aufsteiger Valladolid verwertete in der 84. Minute eine Massflanke per Kopf und sicherte dem Gastgeber immerhin einen Punkt. Dabei waren die Israelis in Haifa besser in die Partie gestartet und dank Liel Abada (25.) in Führung gegangen. Ein anschliessender Doppelschlag der Nordwesteuropäer kurz vor und nach der Pause schien den Hausherren aber den Zahn gezogen zu haben.

02:18 Video Zusammenfassung Israel – Island Aus Sport-Clip vom 02.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

